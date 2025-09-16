Lagi Mengenai AGLD

Adventure Gold Logo

Adventure GoldHargae(AGLD)

1 AGLD ke USD Harga Langsung:

$0.6688
$0.6688$0.6688
+2.01%1D
USD
Adventure Gold (AGLD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:27:17 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6489
$ 0.6489$ 0.6489
24J Rendah
$ 0.6688
$ 0.6688$ 0.6688
24J Tinggi

$ 0.6489
$ 0.6489$ 0.6489

$ 0.6688
$ 0.6688$ 0.6688

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

+1.47%

+2.01%

+0.46%

+0.46%

Adventure Gold (AGLD) harga masa nyata ialah $ 0.6688. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGLD didagangkan antara $ 0.6489 rendah dan $ 0.6688 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGLD sepanjang masa ialah $ 7.62791577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.20848210063010023.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGLD telah berubah sebanyak +1.47% sejak sejam yang lalu, +2.01% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Adventure Gold (AGLD) Maklumat Pasaran

No.417

$ 51.70M
$ 51.70M$ 51.70M

$ 436.67K
$ 436.67K$ 436.67K

$ 64.20M
$ 64.20M$ 64.20M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Had Pasaran semasa Adventure Gold ialah $ 51.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 436.67K. Bekalan edaran AGLD ialah 77.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92810001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.20M.

Adventure Gold (AGLD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Adventure Gold hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.013178+2.01%
30 Hari$ -0.0648-8.84%
60 Hari$ -0.1327-16.56%
90 Hari$ -0.0745-10.03%
Perubahan Harga Adventure Gold Hari Ini

Hari ini, AGLD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.013178 (+2.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAdventure Gold

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0648 (-8.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Adventure Gold

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGLD mengalami perubahan sebanyak $ -0.1327 (-16.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Adventure Gold

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0745 (-10.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Adventure Gold (AGLD)?

Semak Adventure Goldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Adventure Gold pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AGLD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Adventure Gold di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Adventure Gold anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Adventure Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Adventure Gold (AGLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Adventure Gold (AGLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Adventure Gold.

Semak Adventure Gold ramalan harga sekarang!

Tokenomik Adventure Gold (AGLD)

Memahami tokenomik Adventure Gold (AGLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Adventure Gold (AGLD)

Mencari cara membeli Adventure Gold? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Adventure Gold di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AGLD kepada Mata Wang Tempatan

1 Adventure Gold(AGLD) ke VND
17,599.472
1 Adventure Gold(AGLD) ke AUD
A$1.0032
1 Adventure Gold(AGLD) ke GBP
0.488224
1 Adventure Gold(AGLD) ke EUR
0.561792
1 Adventure Gold(AGLD) ke USD
$0.6688
1 Adventure Gold(AGLD) ke MYR
RM2.80896
1 Adventure Gold(AGLD) ke TRY
27.608064
1 Adventure Gold(AGLD) ke JPY
¥97.6448
1 Adventure Gold(AGLD) ke ARS
ARS$977.772224
1 Adventure Gold(AGLD) ke RUB
55.64416
1 Adventure Gold(AGLD) ke INR
58.867776
1 Adventure Gold(AGLD) ke IDR
Rp10,963.932672
1 Adventure Gold(AGLD) ke KRW
925.030656
1 Adventure Gold(AGLD) ke PHP
37.98784
1 Adventure Gold(AGLD) ke EGP
￡E.32.155904
1 Adventure Gold(AGLD) ke BRL
R$3.54464
1 Adventure Gold(AGLD) ke CAD
C$0.916256
1 Adventure Gold(AGLD) ke BDT
81.45984
1 Adventure Gold(AGLD) ke NGN
999.695488
1 Adventure Gold(AGLD) ke COP
$2,602.33424
1 Adventure Gold(AGLD) ke ZAR
R.11.610368
1 Adventure Gold(AGLD) ke UAH
27.534496
1 Adventure Gold(AGLD) ke VES
Bs107.008
1 Adventure Gold(AGLD) ke CLP
$635.36
1 Adventure Gold(AGLD) ke PKR
Rs189.832192
1 Adventure Gold(AGLD) ke KZT
361.901056
1 Adventure Gold(AGLD) ke THB
฿21.214336
1 Adventure Gold(AGLD) ke TWD
NT$20.124192
1 Adventure Gold(AGLD) ke AED
د.إ2.454496
1 Adventure Gold(AGLD) ke CHF
Fr0.521664
1 Adventure Gold(AGLD) ke HKD
HK$5.203264
1 Adventure Gold(AGLD) ke AMD
֏255.74912
1 Adventure Gold(AGLD) ke MAD
.د.م5.999136
1 Adventure Gold(AGLD) ke MXN
$12.252416
1 Adventure Gold(AGLD) ke SAR
ريال2.508
1 Adventure Gold(AGLD) ke PLN
2.400992
1 Adventure Gold(AGLD) ke RON
лв2.855776
1 Adventure Gold(AGLD) ke SEK
kr6.179712
1 Adventure Gold(AGLD) ke BGN
лв1.10352
1 Adventure Gold(AGLD) ke HUF
Ft220.289344
1 Adventure Gold(AGLD) ke CZK
13.737152
1 Adventure Gold(AGLD) ke KWD
د.ك0.2033152
1 Adventure Gold(AGLD) ke ILS
2.227104
1 Adventure Gold(AGLD) ke AOA
Kz609.658016
1 Adventure Gold(AGLD) ke BHD
.د.ب0.2521376
1 Adventure Gold(AGLD) ke BMD
$0.6688
1 Adventure Gold(AGLD) ke DKK
kr4.21344
1 Adventure Gold(AGLD) ke HNL
L17.542624
1 Adventure Gold(AGLD) ke MUR
30.2632
1 Adventure Gold(AGLD) ke NAD
$11.617056
1 Adventure Gold(AGLD) ke NOK
kr6.540864
1 Adventure Gold(AGLD) ke NZD
$1.116896
1 Adventure Gold(AGLD) ke PAB
B/.0.6688
1 Adventure Gold(AGLD) ke PGK
K2.795584
1 Adventure Gold(AGLD) ke QAR
ر.ق2.434432
1 Adventure Gold(AGLD) ke RSD
дин.66.2112

Adventure Gold Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Adventure Gold, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Adventure Gold Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Adventure Gold

Berapakah nilai Adventure Gold (AGLD) hari ini?
Harga langsung AGLD dalam USD ialah 0.6688 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AGLD ke USD?
Harga semasa AGLD ke USD ialah $ 0.6688. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Adventure Gold?
Had pasaran untuk AGLD ialah $ 51.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AGLD?
Bekalan edaran AGLD ialah 77.31M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGLD?
AGLD mencapai harga ATH sebanyak 7.62791577 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGLD?
AGLD melihat harga ATL sebanyak 0.20848210063010023 USD.
Berapakah jumlah dagangan AGLD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGLDialah $ 436.67K USD.
Adakah AGLD akan naik lebih tinggi tahun ini?
AGLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:27:17 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

