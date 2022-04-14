Tokenomik Adventure Gold (AGLD)

Tokenomik Adventure Gold (AGLD)

Lihat cerapan utama tentang Adventure Gold (AGLD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Adventure Gold (AGLD) Maklumat

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Laman Web Rasmi:
https://adventurelayer.xyz
Kertas putih:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Adventure Gold (AGLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 52.67M
$ 52.67M$ 52.67M
Jumlah Bekalan:
$ 92.81M
$ 92.81M$ 92.81M
Bekalan Edaran:
$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 65.40M
$ 65.40M$ 65.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.2
$ 8.2$ 8.2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023
Harga Semasa:
$ 0.6813
$ 0.6813$ 0.6813

Tokenomik Adventure Gold (AGLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Adventure Gold (AGLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AGLD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AGLD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AGLD, terokai AGLD harga langsung token!

Cara Membeli AGLD

Berminat untuk menambah Adventure Gold (AGLD) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AGLD, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Adventure Gold (AGLD) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AGLD membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AGLD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AGLD? Halaman ramalan harga AGLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.