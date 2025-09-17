Lagi Mengenai AGNT

iAgent Protocol (AGNT)

iAgent Protocol (AGNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:18 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) Maklumat Harga (USD)

-12.03%

iAgent Protocol (AGNT) harga masa nyata ialah $ 0.001061. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGNT didagangkan antara $ 0.001049 rendah dan $ 0.001067 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGNT sepanjang masa ialah $ 0.0204407079781192, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000801109477813986.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGNT telah berubah sebanyak +1.14% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan -12.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iAgent Protocol (AGNT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa iAgent Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 46.92. Bekalan edaran AGNT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.

iAgent Protocol (AGNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk iAgent Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001196+1.14%
30 Hari$ -0.000288-21.35%
60 Hari$ -0.000693-39.51%
90 Hari$ -0.001494-58.48%
Perubahan Harga iAgent Protocol Hari Ini

Hari ini, AGNT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001196 (+1.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariiAgent Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000288 (-21.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari iAgent Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGNT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000693 (-39.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari iAgent Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001494 (-58.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga iAgent Protocol (AGNT)?

Semak iAgent Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus iAgent Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AGNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang iAgent Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian iAgent Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

iAgent Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai iAgent Protocol (AGNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset iAgent Protocol (AGNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk iAgent Protocol.

Semak iAgent Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik iAgent Protocol (AGNT)

Memahami tokenomik iAgent Protocol (AGNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli iAgent Protocol (AGNT)

Mencari cara membeli iAgent Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah iAgent Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AGNT kepada Mata Wang Tempatan

iAgent Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang iAgent Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web iAgent Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iAgent Protocol

Berapakah nilai iAgent Protocol (AGNT) hari ini?
Harga langsung AGNT dalam USD ialah 0.001061 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AGNT ke USD?
Harga semasa AGNT ke USD ialah $ 0.001061. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran iAgent Protocol?
Had pasaran untuk AGNT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AGNT?
Bekalan edaran AGNT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGNT?
AGNT mencapai harga ATH sebanyak 0.0204407079781192 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGNT?
AGNT melihat harga ATL sebanyak 0.000801109477813986 USD.
Berapakah jumlah dagangan AGNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGNTialah $ 46.92 USD.
Adakah AGNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AGNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:18 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

