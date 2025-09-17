Apakah itu iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

Tokenomik iAgent Protocol (AGNT)

Memahami tokenomik iAgent Protocol (AGNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iAgent Protocol Berapakah nilai iAgent Protocol (AGNT) hari ini? Harga langsung AGNT dalam USD ialah 0.001061 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AGNT ke USD? $ 0.001061 . Lihat Harga semasa AGNT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran iAgent Protocol? Had pasaran untuk AGNT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AGNT? Bekalan edaran AGNT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGNT? AGNT mencapai harga ATH sebanyak 0.0204407079781192 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGNT? AGNT melihat harga ATL sebanyak 0.000801109477813986 USD . Berapakah jumlah dagangan AGNT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGNTialah $ 46.92 USD . Adakah AGNT akan naik lebih tinggi tahun ini? AGNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

iAgent Protocol (AGNT) Kemas Kini Industri Penting

