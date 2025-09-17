Apakah itu AgriDex (AGRI)

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Tokenomik AgriDex (AGRI)

Memahami tokenomik AgriDex (AGRI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGRI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AgriDex Berapakah nilai AgriDex (AGRI) hari ini? Harga langsung AGRI dalam USD ialah 0.01226 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AGRI ke USD? $ 0.01226 . Lihat Harga semasa AGRI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AgriDex? Had pasaran untuk AGRI ialah $ 3.48M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AGRI? Bekalan edaran AGRI ialah 284.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGRI? AGRI mencapai harga ATH sebanyak 0.17722062456540857 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGRI? AGRI melihat harga ATL sebanyak 0.01141443418462959 USD . Berapakah jumlah dagangan AGRI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGRIialah $ 57.19K USD . Adakah AGRI akan naik lebih tinggi tahun ini? AGRI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGRIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

