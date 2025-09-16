Agro Global Token V2Hargae(AGRO)
Agro Global Token V2 (AGRO) harga masa nyata ialah $ 0.0001566. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGRO didagangkan antara $ 0.0001527 rendah dan $ 0.000167 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGRO sepanjang masa ialah $ 0.001761875640261186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000118143063261035.
Dari segi prestasi jangka pendek, AGRO telah berubah sebanyak -3.04% sejak sejam yang lalu, -1.13% dalam 24 jam dan +40.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Agro Global Token V2 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 129.33K. Bekalan edaran AGRO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 95000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.88M.
Jejaki perubahan harga untuk Agro Global Token V2 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.000001789
|-1.13%
|30 Hari
|$ -0.0001388
|-46.99%
|60 Hari
|$ -0.000088
|-35.98%
|90 Hari
|$ -0.0000899
|-36.48%
Hari ini, AGRO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001789 (-1.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001388 (-46.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGRO mengalami perubahan sebanyak $ -0.000088 (-35.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000899 (-36.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Agro Global Token V2 (AGRO)?
Semak Agro Global Token V2halaman Sejarah Harga sekarang.
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Berapakah nilai Agro Global Token V2 (AGRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agro Global Token V2 (AGRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agro Global Token V2.
Semak Agro Global Token V2 ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Agro Global Token V2 (AGRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Agro Global Token V2, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
