Lagi Mengenai AGRO

Maklumat Harga AGRO

Kertas putih AGRO

Laman Web Rasmi AGRO

Tokenomik AGRO

Ramalan Harga AGRO

Sejarah AGRO

AGRO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AGRO-ke-Fiat

AGRO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Agro Global Token V2 Logo

Agro Global Token V2Hargae(AGRO)

1 AGRO ke USD Harga Langsung:

$0.0001565
$0.0001565$0.0001565
-1.13%1D
USD
Agro Global Token V2 (AGRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:24 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001527
$ 0.0001527$ 0.0001527
24J Rendah
$ 0.000167
$ 0.000167$ 0.000167
24J Tinggi

$ 0.0001527
$ 0.0001527$ 0.0001527

$ 0.000167
$ 0.000167$ 0.000167

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035

-3.04%

-1.13%

+40.82%

+40.82%

Agro Global Token V2 (AGRO) harga masa nyata ialah $ 0.0001566. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGRO didagangkan antara $ 0.0001527 rendah dan $ 0.000167 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGRO sepanjang masa ialah $ 0.001761875640261186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000118143063261035.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGRO telah berubah sebanyak -3.04% sejak sejam yang lalu, -1.13% dalam 24 jam dan +40.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agro Global Token V2 (AGRO) Maklumat Pasaran

No.6887

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 129.33K
$ 129.33K$ 129.33K

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

0.00
0.00 0.00

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Agro Global Token V2 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 129.33K. Bekalan edaran AGRO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 95000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.88M.

Agro Global Token V2 (AGRO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Agro Global Token V2 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001789-1.13%
30 Hari$ -0.0001388-46.99%
60 Hari$ -0.000088-35.98%
90 Hari$ -0.0000899-36.48%
Perubahan Harga Agro Global Token V2 Hari Ini

Hari ini, AGRO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001789 (-1.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAgro Global Token V2

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001388 (-46.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Agro Global Token V2

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGRO mengalami perubahan sebanyak $ -0.000088 (-35.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Agro Global Token V2

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000899 (-36.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Agro Global Token V2 (AGRO)?

Semak Agro Global Token V2halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Agro Global Token V2 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AGRO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Agro Global Token V2 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Agro Global Token V2 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Agro Global Token V2 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Agro Global Token V2 (AGRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agro Global Token V2 (AGRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agro Global Token V2.

Semak Agro Global Token V2 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Agro Global Token V2 (AGRO)

Memahami tokenomik Agro Global Token V2 (AGRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Agro Global Token V2 (AGRO)

Mencari cara membeli Agro Global Token V2? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Agro Global Token V2 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AGRO kepada Mata Wang Tempatan

1 Agro Global Token V2(AGRO) ke VND
4.120929
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke AUD
A$0.000233334
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke GBP
0.000114318
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke EUR
0.000131544
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke USD
$0.0001566
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke MYR
RM0.00065772
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke TRY
0.006462882
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke JPY
¥0.0228636
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke ARS
ARS$0.228946068
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke RUB
0.013011894
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke INR
0.013787064
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke IDR
Rp2.567212704
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke KRW
0.216297486
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke PHP
0.008915238
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke EGP
￡E.0.007529328
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke BRL
R$0.000831546
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke CAD
C$0.000214542
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke BDT
0.01907388
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke NGN
0.234079416
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke COP
$0.61171875
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke ZAR
R.0.002720142
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke UAH
0.006447222
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke VES
Bs0.025056
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke CLP
$0.14877
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke PKR
Rs0.044449344
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke KZT
0.084739392
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke THB
฿0.004959522
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke TWD
NT$0.004715226
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke AED
د.إ0.000574722
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke CHF
Fr0.000122148
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke HKD
HK$0.001218348
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke AMD
֏0.05988384
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke MAD
.د.م0.001404702
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke MXN
$0.002876742
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke SAR
ريال0.00058725
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke PLN
0.000562194
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke RON
лв0.000670248
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke SEK
kr0.001446984
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke BGN
лв0.00025839
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke HUF
Ft0.051596568
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke CZK
0.00321813
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke KWD
د.ك0.000047763
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke ILS
0.000521478
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke AOA
Kz0.142751862
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke BHD
.د.ب0.0000590382
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke BMD
$0.0001566
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke DKK
kr0.000988146
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke HNL
L0.004107618
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke MUR
0.00708615
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke NAD
$0.002720142
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke NOK
kr0.001533114
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke NZD
$0.000261522
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke PAB
B/.0.0001566
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke PGK
K0.000654588
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke QAR
ر.ق0.000570024
1 Agro Global Token V2(AGRO) ke RSD
дин.0.01551123

Agro Global Token V2 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Agro Global Token V2, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Agro Global Token V2 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agro Global Token V2

Berapakah nilai Agro Global Token V2 (AGRO) hari ini?
Harga langsung AGRO dalam USD ialah 0.0001566 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AGRO ke USD?
Harga semasa AGRO ke USD ialah $ 0.0001566. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Agro Global Token V2?
Had pasaran untuk AGRO ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AGRO?
Bekalan edaran AGRO ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGRO?
AGRO mencapai harga ATH sebanyak 0.001761875640261186 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGRO?
AGRO melihat harga ATL sebanyak 0.000118143063261035 USD.
Berapakah jumlah dagangan AGRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGROialah $ 129.33K USD.
Adakah AGRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AGRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:24 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AGRO-ke-USD

Jumlah

AGRO
AGRO
USD
USD

1 AGRO = 0.0001566 USD

Berdagang AGRO

AGROUSDT
$0.0001565
$0.0001565$0.0001565
-1.01%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan