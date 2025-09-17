Lagi Mengenai AGRS

Maklumat Harga AGRS

Kertas putih AGRS

Laman Web Rasmi AGRS

Tokenomik AGRS

Ramalan Harga AGRS

Sejarah AGRS

AGRS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AGRS-ke-Fiat

AGRS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Agoras Logo

AgorasHargae(AGRS)

1 AGRS ke USD Harga Langsung:

$0.629
$0.629$0.629
-0.63%1D
USD
Agoras (AGRS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:37 (UTC+8)

Agoras (AGRS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
24J Rendah
$ 0.633
$ 0.633$ 0.633
24J Tinggi

$ 0.6
$ 0.6$ 0.6

$ 0.633
$ 0.633$ 0.633

$ 11.438987598091936
$ 11.438987598091936$ 11.438987598091936

$ 0.05397609993815422
$ 0.05397609993815422$ 0.05397609993815422

-0.64%

-0.63%

-4.85%

-4.85%

Agoras (AGRS) harga masa nyata ialah $ 0.629. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGRS didagangkan antara $ 0.6 rendah dan $ 0.633 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGRS sepanjang masa ialah $ 11.438987598091936, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05397609993815422.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGRS telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan -4.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agoras (AGRS) Maklumat Pasaran

No.943

$ 18.78M
$ 18.78M$ 18.78M

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

$ 26.42M
$ 26.42M$ 26.42M

29.86M
29.86M 29.86M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

42,000,000
42,000,000 42,000,000

71.09%

ETH

Had Pasaran semasa Agoras ialah $ 18.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.56K. Bekalan edaran AGRS ialah 29.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.42M.

Agoras (AGRS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Agoras hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00399-0.63%
30 Hari$ -0.084-11.79%
60 Hari$ -0.275-30.43%
90 Hari$ -0.07-10.02%
Perubahan Harga Agoras Hari Ini

Hari ini, AGRS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00399 (-0.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAgoras

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.084 (-11.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Agoras

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGRS mengalami perubahan sebanyak $ -0.275 (-30.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Agoras

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.07 (-10.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Agoras (AGRS)?

Semak Agorashalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Agoras (AGRS)

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Agoras tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Agoras pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AGRS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Agoras di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Agoras anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Agoras Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Agoras (AGRS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agoras (AGRS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agoras.

Semak Agoras ramalan harga sekarang!

Tokenomik Agoras (AGRS)

Memahami tokenomik Agoras (AGRS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGRS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Agoras (AGRS)

Mencari cara membeli Agoras? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Agoras di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AGRS kepada Mata Wang Tempatan

1 Agoras(AGRS) ke VND
16,552.135
1 Agoras(AGRS) ke AUD
A$0.93721
1 Agoras(AGRS) ke GBP
0.45917
1 Agoras(AGRS) ke EUR
0.52836
1 Agoras(AGRS) ke USD
$0.629
1 Agoras(AGRS) ke MYR
RM2.6418
1 Agoras(AGRS) ke TRY
25.95883
1 Agoras(AGRS) ke JPY
¥91.834
1 Agoras(AGRS) ke ARS
ARS$923.63618
1 Agoras(AGRS) ke RUB
52.3328
1 Agoras(AGRS) ke INR
55.33942
1 Agoras(AGRS) ke IDR
Rp10,311.47376
1 Agoras(AGRS) ke KRW
867.58599
1 Agoras(AGRS) ke PHP
35.74607
1 Agoras(AGRS) ke EGP
￡E.30.24232
1 Agoras(AGRS) ke BRL
R$3.32741
1 Agoras(AGRS) ke CAD
C$0.86173
1 Agoras(AGRS) ke BDT
76.6122
1 Agoras(AGRS) ke NGN
940.20404
1 Agoras(AGRS) ke COP
$2,447.47045
1 Agoras(AGRS) ke ZAR
R.10.89428
1 Agoras(AGRS) ke UAH
25.89593
1 Agoras(AGRS) ke VES
Bs100.64
1 Agoras(AGRS) ke CLP
$596.921
1 Agoras(AGRS) ke PKR
Rs178.53536
1 Agoras(AGRS) ke KZT
340.36448
1 Agoras(AGRS) ke THB
฿19.91414
1 Agoras(AGRS) ke TWD
NT$18.9329
1 Agoras(AGRS) ke AED
د.إ2.30843
1 Agoras(AGRS) ke CHF
Fr0.49062
1 Agoras(AGRS) ke HKD
HK$4.89362
1 Agoras(AGRS) ke AMD
֏240.5296
1 Agoras(AGRS) ke MAD
.د.م5.64213
1 Agoras(AGRS) ke MXN
$11.49812
1 Agoras(AGRS) ke SAR
ريال2.35875
1 Agoras(AGRS) ke PLN
2.25182
1 Agoras(AGRS) ke RON
лв2.67954
1 Agoras(AGRS) ke SEK
kr5.79938
1 Agoras(AGRS) ke BGN
лв1.03785
1 Agoras(AGRS) ke HUF
Ft206.43151
1 Agoras(AGRS) ke CZK
12.88192
1 Agoras(AGRS) ke KWD
د.ك0.191216
1 Agoras(AGRS) ke ILS
2.09457
1 Agoras(AGRS) ke AOA
Kz573.37753
1 Agoras(AGRS) ke BHD
.د.ب0.237133
1 Agoras(AGRS) ke BMD
$0.629
1 Agoras(AGRS) ke DKK
kr3.95641
1 Agoras(AGRS) ke HNL
L16.49867
1 Agoras(AGRS) ke MUR
28.46225
1 Agoras(AGRS) ke NAD
$10.92573
1 Agoras(AGRS) ke NOK
kr6.13275
1 Agoras(AGRS) ke NZD
$1.04414
1 Agoras(AGRS) ke PAB
B/.0.629
1 Agoras(AGRS) ke PGK
K2.62922
1 Agoras(AGRS) ke QAR
ر.ق2.28956
1 Agoras(AGRS) ke RSD
дин.62.10746

Agoras Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Agoras, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Agoras Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agoras

Berapakah nilai Agoras (AGRS) hari ini?
Harga langsung AGRS dalam USD ialah 0.629 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AGRS ke USD?
Harga semasa AGRS ke USD ialah $ 0.629. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Agoras?
Had pasaran untuk AGRS ialah $ 18.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AGRS?
Bekalan edaran AGRS ialah 29.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGRS?
AGRS mencapai harga ATH sebanyak 11.438987598091936 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGRS?
AGRS melihat harga ATL sebanyak 0.05397609993815422 USD.
Berapakah jumlah dagangan AGRS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGRSialah $ 12.56K USD.
Adakah AGRS akan naik lebih tinggi tahun ini?
AGRS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGRSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:37 (UTC+8)

Agoras (AGRS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AGRS-ke-USD

Jumlah

AGRS
AGRS
USD
USD

1 AGRS = 0.629 USD

Berdagang AGRS

AGRSUSDT
$0.629
$0.629$0.629
-0.63%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan