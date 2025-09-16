Lagi Mengenai AGT

1 AGT ke USD Harga Langsung:

$0.005975
-7.26%1D
USD
Alaya AI (AGT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:14:39 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005795
24J Rendah
$ 0.006724
24J Tinggi

$ 0.005795
$ 0.006724
$ 0.037527642405048224
$ 0.004112865886010598
+1.06%

-7.26%

+3.45%

+3.45%

Alaya AI (AGT) harga masa nyata ialah $ 0.005965. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGT didagangkan antara $ 0.005795 rendah dan $ 0.006724 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGT sepanjang masa ialah $ 0.037527642405048224, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004112865886010598.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGT telah berubah sebanyak +1.06% sejak sejam yang lalu, -7.26% dalam 24 jam dan +3.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alaya AI (AGT) Maklumat Pasaran

No.1163

$ 10.21M
$ 104.61K
$ 29.83M
1.71B
5,000,000,000
5,000,000,000
34.21%

BSC

Had Pasaran semasa Alaya AI ialah $ 10.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 104.61K. Bekalan edaran AGT ialah 1.71B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.83M.

Alaya AI (AGT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alaya AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00046774-7.26%
30 Hari$ +0.000108+1.84%
60 Hari$ -0.000064-1.07%
90 Hari$ -0.006408-51.80%
Perubahan Harga Alaya AI Hari Ini

Hari ini, AGT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00046774 (-7.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlaya AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000108 (+1.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alaya AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000064 (-1.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alaya AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.006408 (-51.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alaya AI (AGT)?

Semak Alaya AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Alaya AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AGT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Alaya AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Alaya AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Alaya AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alaya AI (AGT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alaya AI (AGT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alaya AI.

Semak Alaya AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Alaya AI (AGT)

Memahami tokenomik Alaya AI (AGT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Alaya AI (AGT)

Mencari cara membeli Alaya AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Alaya AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AGT kepada Mata Wang Tempatan

1 Alaya AI(AGT) ke VND
156.968975
1 Alaya AI(AGT) ke AUD
A$0.00888785
1 Alaya AI(AGT) ke GBP
0.00435445
1 Alaya AI(AGT) ke EUR
0.0050106
1 Alaya AI(AGT) ke USD
$0.005965
1 Alaya AI(AGT) ke MYR
RM0.025053
1 Alaya AI(AGT) ke TRY
0.24629485
1 Alaya AI(AGT) ke JPY
¥0.87089
1 Alaya AI(AGT) ke ARS
ARS$8.74630055
1 Alaya AI(AGT) ke RUB
0.493902
1 Alaya AI(AGT) ke INR
0.52521825
1 Alaya AI(AGT) ke IDR
Rp97.7868696
1 Alaya AI(AGT) ke KRW
8.23891765
1 Alaya AI(AGT) ke PHP
0.3395278
1 Alaya AI(AGT) ke EGP
￡E.0.2869165
1 Alaya AI(AGT) ke BRL
R$0.0316145
1 Alaya AI(AGT) ke CAD
C$0.00817205
1 Alaya AI(AGT) ke BDT
0.726537
1 Alaya AI(AGT) ke NGN
8.9162434
1 Alaya AI(AGT) ke COP
$23.30078125
1 Alaya AI(AGT) ke ZAR
R.0.10337345
1 Alaya AI(AGT) ke UAH
0.24557905
1 Alaya AI(AGT) ke VES
Bs0.9544
1 Alaya AI(AGT) ke CLP
$5.66675
1 Alaya AI(AGT) ke PKR
Rs1.6931056
1 Alaya AI(AGT) ke KZT
3.2277808
1 Alaya AI(AGT) ke THB
฿0.1890905
1 Alaya AI(AGT) ke TWD
NT$0.1796658
1 Alaya AI(AGT) ke AED
د.إ0.02189155
1 Alaya AI(AGT) ke CHF
Fr0.00471235
1 Alaya AI(AGT) ke HKD
HK$0.0464077
1 Alaya AI(AGT) ke AMD
֏2.281016
1 Alaya AI(AGT) ke MAD
.د.م0.05350605
1 Alaya AI(AGT) ke MXN
$0.1093981
1 Alaya AI(AGT) ke SAR
ريال0.02236875
1 Alaya AI(AGT) ke PLN
0.02141435
1 Alaya AI(AGT) ke RON
лв0.0255302
1 Alaya AI(AGT) ke SEK
kr0.0551166
1 Alaya AI(AGT) ke BGN
лв0.00984225
1 Alaya AI(AGT) ke HUF
Ft1.9666605
1 Alaya AI(AGT) ke CZK
0.12270005
1 Alaya AI(AGT) ke KWD
د.ك0.001819325
1 Alaya AI(AGT) ke ILS
0.0199231
1 Alaya AI(AGT) ke AOA
Kz5.43751505
1 Alaya AI(AGT) ke BHD
.د.ب0.002248805
1 Alaya AI(AGT) ke BMD
$0.005965
1 Alaya AI(AGT) ke DKK
kr0.03763915
1 Alaya AI(AGT) ke HNL
L0.15646195
1 Alaya AI(AGT) ke MUR
0.26991625
1 Alaya AI(AGT) ke NAD
$0.10361205
1 Alaya AI(AGT) ke NOK
kr0.058457
1 Alaya AI(AGT) ke NZD
$0.00996155
1 Alaya AI(AGT) ke PAB
B/.0.005965
1 Alaya AI(AGT) ke PGK
K0.0249337
1 Alaya AI(AGT) ke QAR
ر.ق0.0217126
1 Alaya AI(AGT) ke RSD
дин.0.5912508

Alaya AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alaya AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Alaya AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alaya AI

Berapakah nilai Alaya AI (AGT) hari ini?
Harga langsung AGT dalam USD ialah 0.005965 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AGT ke USD?
Harga semasa AGT ke USD ialah $ 0.005965. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alaya AI?
Had pasaran untuk AGT ialah $ 10.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AGT?
Bekalan edaran AGT ialah 1.71B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGT?
AGT mencapai harga ATH sebanyak 0.037527642405048224 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGT?
AGT melihat harga ATL sebanyak 0.004112865886010598 USD.
Berapakah jumlah dagangan AGT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGTialah $ 104.61K USD.
Adakah AGT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AGT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Alaya AI (AGT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

