AI16Z Harga (AI16Z)

$0.1117
AI16Z (AI16Z) Carta Harga Langsung
AI16Z (AI16Z) Maklumat Harga (USD)

AI16Z (AI16Z) harga masa nyata ialah $ 0.1117. Sepanjang 24 jam yang lalu, AI16Z didagangkan antara $ 0.1027 rendah dan $ 0.114 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AI16Z sepanjang masa ialah $ 2.479160142705961, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001725457772544541.

Dari segi prestasi jangka pendek, AI16Z telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan +3.33% dalam 7 hari yang lalu.

AI16Z (AI16Z) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa AI16Z ialah $ 122.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 224.22K. Bekalan edaran AI16Z ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099996134.7951436. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 122.87M.

AI16Z (AI16Z) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AI16Z hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000494-0.44%
30 Hari$ -0.0161-12.60%
60 Hari$ -0.0636-36.29%
90 Hari$ -0.0514-31.52%
Perubahan Harga AI16Z Hari Ini

Hari ini, AI16Z mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000494 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAI16Z

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0161 (-12.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AI16Z

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AI16Z mengalami perubahan sebanyak $ -0.0636 (-36.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AI16Z

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0514 (-31.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AI16Z (AI16Z)?

Semak AI16Zhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AI16Z (AI16Z)

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

AI16Z tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

AI16Z Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI16Z (AI16Z) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI16Z (AI16Z) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Semak AI16Z ramalan harga sekarang!

AI16Z kepada Mata Wang Tempatan

AI16Z Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AI16Z, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI16Z

Berapakah nilai AI16Z (AI16Z) hari ini?
Harga langsung AI16Z dalam USD ialah 0.1117 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AI16Z ke USD?
Harga semasa AI16Z ke USD ialah $ 0.1117. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AI16Z?
Had pasaran untuk AI16Z ialah $ 122.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AI16Z?
Bekalan edaran AI16Z ialah 1.10B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AI16Z?
AI16Z mencapai harga ATH sebanyak 2.479160142705961 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AI16Z?
AI16Z melihat harga ATL sebanyak 0.001725457772544541 USD.
Berapakah jumlah dagangan AI16Z?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AI16Zialah $ 224.22K USD.
Adakah AI16Z akan naik lebih tinggi tahun ini?
AI16Z mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AI16Zramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
AI16Z (AI16Z) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

