BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga AI3 langsung hari ini ialah 0.0274 USD.AI3 modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata AI3 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga AI3 langsung hari ini ialah 0.0274 USD.AI3 modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata AI3 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AI3

Maklumat Harga AI3

Apakah AI3

Kertas putih AI3

Laman Web Rasmi AI3

Tokenomik AI3

Ramalan Harga AI3

Sejarah AI3

AI3 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AI3-ke-Fiat

AI3 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AI3 Logo

AI3Hargae(AI3)

1 AI3 ke USD Harga Langsung:

$0.0274
$0.0274$0.0274
+0.69%1D
USD
AI3 (AI3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:41 (UTC+8)

AI3 Harga Hari Ini

Harga langsung AI3 (AI3) hari ini ialah $ 0.0274, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AI3 kepada USD penukaran adalah $ 0.0274 setiap AI3.

AI3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AI3. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AI3 didagangkan antara $ 0.02594 (rendah) dan $ 0.02995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AI3 dipindahkan +4.42% dalam sejam terakhir dan -10.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.26K.

AI3 (AI3) Maklumat Pasaran

--
----

$ 7.26K
$ 7.26K$ 7.26K

$ 27.40M
$ 27.40M$ 27.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AI3

Had Pasaran semasa AI3 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.26K. Bekalan edaran AI3 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.40M.

AI3 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02594
$ 0.02594$ 0.02594
24J Rendah
$ 0.02995
$ 0.02995$ 0.02995
24J Tinggi

$ 0.02594
$ 0.02594$ 0.02594

$ 0.02995
$ 0.02995$ 0.02995

--
----

--
----

+4.42%

+0.69%

-10.20%

-10.20%

AI3 (AI3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AI3 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001878+0.69%
30 Hari$ -0.01416-34.08%
60 Hari$ -0.0253-48.01%
90 Hari$ -0.0476-63.47%
Perubahan Harga AI3 Hari Ini

Hari ini, AI3 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001878 (+0.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAI3

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01416 (-34.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AI3

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AI3 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0253 (-48.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AI3

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0476 (-63.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AI3 (AI3)?

Semak AI3halaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk AI3

Cerapan dipacu AI yang menganalisis AI3 pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga AI3?

AI3 token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AI3 valuations.

Technology Development: Progress in AI3's underlying artificial intelligence technology and platform updates drive price movements.

Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms affect demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burning events influence scarcity.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Regulatory News: Government policies on AI and crypto regulations create volatility.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Mengapa orang ingin tahu harga AI3 hari ini?

People want to know AI3 price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for profit opportunities.

Ramalan Harga untuk AI3

AI3 (AI3) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AI3 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AI3 (AI3) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AI3 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga AI3 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AI3 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik AI3 Ramalan Harga.

Perihal AI3

AI3 is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AI3 uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows it to maintain a secure network while reducing the energy consumption typically associated with other cryptocurrencies. Its primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital economy. The supply of AI3 is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent issuance model. AI3 is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and plays a significant role in the evolving digital finance landscape.

Bagaimana untuk membeli & Melabur AI3 dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan AI3? Membeli AI3 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli AI3. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan AI3 (AI3) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan AI3 akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli AI3 (AI3)

Apa yang boleh anda lakukan dengan AI3

Memiliki AI3 membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli AI3 (AI3) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu AI3 (AI3)

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

AI3 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AI3, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AI3 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI3

Berapakah nilai 1 AI3 pada tahun 2030?
Jika AI3 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AI3 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:41 (UTC+8)

AI3 (AI3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang AI3

AI3 USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek AI3 dengan leveraj. Terokai AI3 dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan AI3 (AI3) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga AI3 langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
AI3/USDT
$0.0274
$0.0274$0.0274
+0.69%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04171
$0.04171$0.04171

+108.55%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1048
$0.1048$0.1048

+10.31%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006472
$0.00006472$0.00006472

+228.52%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000352
$0.0000352$0.0000352

+134.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12839
$0.12839$0.12839

+81.85%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03866
$0.03866$0.03866

+65.14%

aPriori

aPriori

APR

$0.3920
$0.3920$0.3920

+54.81%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AI3-ke-USD

Jumlah

AI3
AI3
USD
USD

1 AI3 = 0.0274 USD