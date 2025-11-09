AI3 Harga Hari Ini

Harga langsung AI3 (AI3) hari ini ialah $ 0.0274, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AI3 kepada USD penukaran adalah $ 0.0274 setiap AI3.

AI3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AI3. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AI3 didagangkan antara $ 0.02594 (rendah) dan $ 0.02995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AI3 dipindahkan +4.42% dalam sejam terakhir dan -10.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.26K.

AI3 (AI3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.40M$ 27.40M $ 27.40M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam AI3

Had Pasaran semasa AI3 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.26K. Bekalan edaran AI3 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.40M.