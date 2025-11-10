Tokenomik AI3 (AI3)

Tokenomik AI3 (AI3)

Lihat cerapan utama tentang AI3 (AI3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
AI3 (AI3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AI3 (AI3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 27.71M
$ 27.71M$ 27.71M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.16579
$ 0.16579$ 0.16579
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.02771
$ 0.02771$ 0.02771

AI3 (AI3) Maklumat

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

Laman Web Rasmi:
https://www.autonomys.xyz/
Kertas putih:
https://gateway.autonomys.xyz/file/bafkr6ia6q74kzrtdpfl3scb5v5f2vuvsip7ilfo4qkl27ievd7uvnluw2a
Peneroka Blok:
https://astral.autonomys.xyz/mainnet/consensus

Tokenomik AI3 (AI3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AI3 (AI3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AI3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AI3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AI3, terokai AI3 harga langsung token!

