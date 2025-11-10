Tokenomik AI3 (AI3)
The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.
Tokenomik AI3 (AI3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AI3 (AI3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AI3 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AI3 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AI3, terokai AI3 harga langsung token!
