1 AIA ke USD Harga Langsung:

$0.3877
+287.70%1D
USD
DeAgentAI (AIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-19 06:30:36 (UTC+8)

DeAgentAI (AIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1
24J Rendah
$ 0.6322
24J Tinggi

$ 0.1
$ 0.6322
--
--
+1.15%

+287.70%

+286.40%

+286.40%

DeAgentAI (AIA) harga masa nyata ialah $ 0.3864. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIA didagangkan antara $ 0.1 rendah dan $ 0.6322 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIA sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIA telah berubah sebanyak +1.15% sejak sejam yang lalu, +287.70% dalam 24 jam dan +286.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeAgentAI (AIA) Maklumat Pasaran

$ 38.45M
$ 3.39M
$ 386.40M
99.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.95%

SUI

Had Pasaran semasa DeAgentAI ialah $ 38.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.39M. Bekalan edaran AIA ialah 99.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 386.40M.

DeAgentAI (AIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DeAgentAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2877+287.70%
30 Hari$ +0.2864+286.40%
60 Hari$ +0.2864+286.40%
90 Hari$ +0.2864+286.40%
Perubahan Harga DeAgentAI Hari Ini

Hari ini, AIA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.2877 (+287.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeAgentAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.2864 (+286.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DeAgentAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIA mengalami perubahan sebanyak $ +0.2864 (+286.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DeAgentAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2864 (+286.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DeAgentAI (AIA)?

Semak DeAgentAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

DeAgentAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DeAgentAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DeAgentAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DeAgentAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DeAgentAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeAgentAI (AIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeAgentAI (AIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeAgentAI.

Semak DeAgentAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeAgentAI (AIA)

Memahami tokenomik DeAgentAI (AIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DeAgentAI (AIA)

Mencari cara membeli DeAgentAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DeAgentAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIA kepada Mata Wang Tempatan

1 DeAgentAI(AIA) ke VND
10,168.116
1 DeAgentAI(AIA) ke AUD
A$0.583464
1 DeAgentAI(AIA) ke GBP
0.282072
1 DeAgentAI(AIA) ke EUR
0.324576
1 DeAgentAI(AIA) ke USD
$0.3864
1 DeAgentAI(AIA) ke MYR
RM1.619016
1 DeAgentAI(AIA) ke TRY
15.99696
1 DeAgentAI(AIA) ke JPY
¥56.8008
1 DeAgentAI(AIA) ke ARS
ARS$569.909088
1 DeAgentAI(AIA) ke RUB
32.171664
1 DeAgentAI(AIA) ke INR
34.08048
1 DeAgentAI(AIA) ke IDR
Rp6,439.997424
1 DeAgentAI(AIA) ke KRW
535.921344
1 DeAgentAI(AIA) ke PHP
22.086624
1 DeAgentAI(AIA) ke EGP
￡E.18.620616
1 DeAgentAI(AIA) ke BRL
R$2.04792
1 DeAgentAI(AIA) ke CAD
C$0.529368
1 DeAgentAI(AIA) ke BDT
47.0442
1 DeAgentAI(AIA) ke NGN
578.4408
1 DeAgentAI(AIA) ke COP
$1,503.50172
1 DeAgentAI(AIA) ke ZAR
R.6.707904
1 DeAgentAI(AIA) ke UAH
15.950592
1 DeAgentAI(AIA) ke TZS
T.Sh.956.432736
1 DeAgentAI(AIA) ke VES
Bs62.9832
1 DeAgentAI(AIA) ke CLP
$369.012
1 DeAgentAI(AIA) ke PKR
Rs109.335744
1 DeAgentAI(AIA) ke KZT
209.200824
1 DeAgentAI(AIA) ke THB
฿12.322296
1 DeAgentAI(AIA) ke TWD
NT$11.634504
1 DeAgentAI(AIA) ke AED
د.إ1.418088
1 DeAgentAI(AIA) ke CHF
Fr0.305256
1 DeAgentAI(AIA) ke HKD
HK$3.002328
1 DeAgentAI(AIA) ke AMD
֏147.705264
1 DeAgentAI(AIA) ke MAD
.د.م3.473736
1 DeAgentAI(AIA) ke MXN
$7.094304
1 DeAgentAI(AIA) ke SAR
ريال1.449
1 DeAgentAI(AIA) ke ETB
Br55.595232
1 DeAgentAI(AIA) ke KES
KSh49.973112
1 DeAgentAI(AIA) ke JOD
د.أ0.2739576
1 DeAgentAI(AIA) ke PLN
1.394904
1 DeAgentAI(AIA) ke RON
лв1.66152
1 DeAgentAI(AIA) ke SEK
kr3.608976
1 DeAgentAI(AIA) ke BGN
лв0.63756
1 DeAgentAI(AIA) ke HUF
Ft127.566096
1 DeAgentAI(AIA) ke CZK
7.967568
1 DeAgentAI(AIA) ke KWD
د.ك0.117852
1 DeAgentAI(AIA) ke ILS
1.290576
1 DeAgentAI(AIA) ke BOB
Bs2.670024
1 DeAgentAI(AIA) ke AZN
0.65688
1 DeAgentAI(AIA) ke TJS
SM3.620568
1 DeAgentAI(AIA) ke GEL
1.04328
1 DeAgentAI(AIA) ke AOA
Kz352.230648
1 DeAgentAI(AIA) ke BHD
.د.ب0.1456728
1 DeAgentAI(AIA) ke BMD
$0.3864
1 DeAgentAI(AIA) ke DKK
kr2.445912
1 DeAgentAI(AIA) ke HNL
L10.112088
1 DeAgentAI(AIA) ke MUR
17.492328
1 DeAgentAI(AIA) ke NAD
$6.700176
1 DeAgentAI(AIA) ke NOK
kr3.817632
1 DeAgentAI(AIA) ke NZD
$0.653016
1 DeAgentAI(AIA) ke PAB
B/.0.3864
1 DeAgentAI(AIA) ke PGK
K1.630608
1 DeAgentAI(AIA) ke QAR
ر.ق1.406496
1 DeAgentAI(AIA) ke RSD
дин.38.396568
1 DeAgentAI(AIA) ke UZS
soʻm4,770.366888
1 DeAgentAI(AIA) ke ALL
L31.611384
1 DeAgentAI(AIA) ke ANG
ƒ0.691656
1 DeAgentAI(AIA) ke AWG
ƒ0.69552
1 DeAgentAI(AIA) ke BBD
$0.7728
1 DeAgentAI(AIA) ke BAM
KM0.63756
1 DeAgentAI(AIA) ke BIF
Fr1,153.404
1 DeAgentAI(AIA) ke BND
$0.490728
1 DeAgentAI(AIA) ke BSD
$0.3864
1 DeAgentAI(AIA) ke JMD
$62.028792
1 DeAgentAI(AIA) ke KHR
1,551.805584
1 DeAgentAI(AIA) ke KMF
Fr161.5152
1 DeAgentAI(AIA) ke LAK
8,399.999832
1 DeAgentAI(AIA) ke LKR
Rs116.77008
1 DeAgentAI(AIA) ke MDL
L6.371736
1 DeAgentAI(AIA) ke MGA
Ar1,709.731128
1 DeAgentAI(AIA) ke MOP
P3.095064
1 DeAgentAI(AIA) ke MVR
5.91192
1 DeAgentAI(AIA) ke MWK
MK670.832904
1 DeAgentAI(AIA) ke MZN
MT24.69096
1 DeAgentAI(AIA) ke NPR
Rs54.466944
1 DeAgentAI(AIA) ke PYG
2,759.6688
1 DeAgentAI(AIA) ke RWF
Fr559.1208
1 DeAgentAI(AIA) ke SBD
$3.16848
1 DeAgentAI(AIA) ke SCR
5.881008
1 DeAgentAI(AIA) ke SRD
$14.733432
1 DeAgentAI(AIA) ke SVC
$3.381
1 DeAgentAI(AIA) ke SZL
L6.700176
1 DeAgentAI(AIA) ke TMT
m1.3524
1 DeAgentAI(AIA) ke TND
د.ت1.116696
1 DeAgentAI(AIA) ke TTD
$2.619792
1 DeAgentAI(AIA) ke UGX
Sh1,355.4912
1 DeAgentAI(AIA) ke XAF
Fr214.8384
1 DeAgentAI(AIA) ke XCD
$1.04328
1 DeAgentAI(AIA) ke XOF
Fr214.8384
1 DeAgentAI(AIA) ke XPF
Fr39.0264
1 DeAgentAI(AIA) ke BWP
P5.498472
1 DeAgentAI(AIA) ke BZD
$0.776664
1 DeAgentAI(AIA) ke CVE
$36.116808
1 DeAgentAI(AIA) ke DJF
Fr68.3928
1 DeAgentAI(AIA) ke DOP
$23.964528
1 DeAgentAI(AIA) ke DZD
د.ج49.992432
1 DeAgentAI(AIA) ke FJD
$0.865536
1 DeAgentAI(AIA) ke GNF
Fr3,359.748
1 DeAgentAI(AIA) ke GTQ
Q2.959824
1 DeAgentAI(AIA) ke GYD
$80.869656
1 DeAgentAI(AIA) ke ISK
kr46.7544

DeAgentAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeAgentAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DeAgentAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeAgentAI

Berapakah nilai DeAgentAI (AIA) hari ini?
Harga langsung AIA dalam USD ialah 0.3864 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIA ke USD?
Harga semasa AIA ke USD ialah $ 0.3864. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeAgentAI?
Had pasaran untuk AIA ialah $ 38.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIA?
Bekalan edaran AIA ialah 99.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIA?
AIA mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIA?
AIA melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan AIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIAialah $ 3.39M USD.
Adakah AIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-19 06:30:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

