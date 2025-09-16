Lagi Mengenai AIAGENT

Maklumat Harga AIAGENT

Kertas putih AIAGENT

Laman Web Rasmi AIAGENT

Tokenomik AIAGENT

Ramalan Harga AIAGENT

Sejarah AIAGENT

AIAGENT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AIAGENT-ke-Fiat

AIAGENT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Casper AI Logo

Casper AIHargae(AIAGENT)

1 AIAGENT ke USD Harga Langsung:

$0.0009862
$0.0009862$0.0009862
+3.70%1D
USD
Casper AI (AIAGENT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:14:53 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0009476
$ 0.0009476$ 0.0009476
24J Rendah
$ 0.0011214
$ 0.0011214$ 0.0011214
24J Tinggi

$ 0.0009476
$ 0.0009476$ 0.0009476

$ 0.0011214
$ 0.0011214$ 0.0011214

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

-9.35%

+3.70%

+6.74%

+6.74%

Casper AI (AIAGENT) harga masa nyata ialah $ 0.0009862. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIAGENT didagangkan antara $ 0.0009476 rendah dan $ 0.0011214 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIAGENT sepanjang masa ialah $ 0.01969272625939481, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000638530725507041.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIAGENT telah berubah sebanyak -9.35% sejak sejam yang lalu, +3.70% dalam 24 jam dan +6.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Casper AI (AIAGENT) Maklumat Pasaran

No.4182

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.75K
$ 101.75K$ 101.75K

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Casper AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.75K. Bekalan edaran AIAGENT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1257857144. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.

Casper AI (AIAGENT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Casper AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000035187+3.70%
30 Hari$ -0.0002065-17.32%
60 Hari$ -0.0003849-28.08%
90 Hari$ -0.0000158-1.58%
Perubahan Harga Casper AI Hari Ini

Hari ini, AIAGENT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000035187 (+3.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCasper AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002065 (-17.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Casper AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIAGENT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0003849 (-28.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Casper AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000158 (-1.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Casper AI (AIAGENT)?

Semak Casper AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Casper AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIAGENT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Casper AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Casper AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Casper AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Casper AI (AIAGENT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Casper AI (AIAGENT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Casper AI.

Semak Casper AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Casper AI (AIAGENT)

Memahami tokenomik Casper AI (AIAGENT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIAGENT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Casper AI (AIAGENT)

Mencari cara membeli Casper AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Casper AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIAGENT kepada Mata Wang Tempatan

1 Casper AI(AIAGENT) ke VND
25.951853
1 Casper AI(AIAGENT) ke AUD
A$0.001469438
1 Casper AI(AIAGENT) ke GBP
0.000719926
1 Casper AI(AIAGENT) ke EUR
0.000828408
1 Casper AI(AIAGENT) ke USD
$0.0009862
1 Casper AI(AIAGENT) ke MYR
RM0.00414204
1 Casper AI(AIAGENT) ke TRY
0.040720198
1 Casper AI(AIAGENT) ke JPY
¥0.1439852
1 Casper AI(AIAGENT) ke ARS
ARS$1.446035474
1 Casper AI(AIAGENT) ke RUB
0.08165736
1 Casper AI(AIAGENT) ke INR
0.08683491
1 Casper AI(AIAGENT) ke IDR
Rp16.167210528
1 Casper AI(AIAGENT) ke KRW
1.362149302
1 Casper AI(AIAGENT) ke PHP
0.056134504
1 Casper AI(AIAGENT) ke EGP
￡E.0.04743622
1 Casper AI(AIAGENT) ke BRL
R$0.00522686
1 Casper AI(AIAGENT) ke CAD
C$0.001351094
1 Casper AI(AIAGENT) ke BDT
0.12011916
1 Casper AI(AIAGENT) ke NGN
1.474132312
1 Casper AI(AIAGENT) ke COP
$3.85234375
1 Casper AI(AIAGENT) ke ZAR
R.0.017090846
1 Casper AI(AIAGENT) ke UAH
0.040601854
1 Casper AI(AIAGENT) ke VES
Bs0.157792
1 Casper AI(AIAGENT) ke CLP
$0.93689
1 Casper AI(AIAGENT) ke PKR
Rs0.279923008
1 Casper AI(AIAGENT) ke KZT
0.533652544
1 Casper AI(AIAGENT) ke THB
฿0.03126254
1 Casper AI(AIAGENT) ke TWD
NT$0.029704344
1 Casper AI(AIAGENT) ke AED
د.إ0.003619354
1 Casper AI(AIAGENT) ke CHF
Fr0.000779098
1 Casper AI(AIAGENT) ke HKD
HK$0.007672636
1 Casper AI(AIAGENT) ke AMD
֏0.37712288
1 Casper AI(AIAGENT) ke MAD
.د.م0.008846214
1 Casper AI(AIAGENT) ke MXN
$0.018086908
1 Casper AI(AIAGENT) ke SAR
ريال0.00369825
1 Casper AI(AIAGENT) ke PLN
0.00355032
1 Casper AI(AIAGENT) ke RON
лв0.004220936
1 Casper AI(AIAGENT) ke SEK
kr0.009112488
1 Casper AI(AIAGENT) ke BGN
лв0.00162723
1 Casper AI(AIAGENT) ke HUF
Ft0.32515014
1 Casper AI(AIAGENT) ke CZK
0.020286134
1 Casper AI(AIAGENT) ke KWD
د.ك0.000300791
1 Casper AI(AIAGENT) ke ILS
0.003293908
1 Casper AI(AIAGENT) ke AOA
Kz0.898990334
1 Casper AI(AIAGENT) ke BHD
.د.ب0.0003717974
1 Casper AI(AIAGENT) ke BMD
$0.0009862
1 Casper AI(AIAGENT) ke DKK
kr0.006222922
1 Casper AI(AIAGENT) ke HNL
L0.025868026
1 Casper AI(AIAGENT) ke MUR
0.04462555
1 Casper AI(AIAGENT) ke NAD
$0.017130294
1 Casper AI(AIAGENT) ke NOK
kr0.00966476
1 Casper AI(AIAGENT) ke NZD
$0.001646954
1 Casper AI(AIAGENT) ke PAB
B/.0.0009862
1 Casper AI(AIAGENT) ke PGK
K0.004122316
1 Casper AI(AIAGENT) ke QAR
ر.ق0.003589768
1 Casper AI(AIAGENT) ke RSD
дин.0.097752144

Casper AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Casper AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Casper AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Casper AI

Berapakah nilai Casper AI (AIAGENT) hari ini?
Harga langsung AIAGENT dalam USD ialah 0.0009862 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIAGENT ke USD?
Harga semasa AIAGENT ke USD ialah $ 0.0009862. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Casper AI?
Had pasaran untuk AIAGENT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIAGENT?
Bekalan edaran AIAGENT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIAGENT?
AIAGENT mencapai harga ATH sebanyak 0.01969272625939481 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIAGENT?
AIAGENT melihat harga ATL sebanyak 0.000638530725507041 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIAGENT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIAGENTialah $ 101.75K USD.
Adakah AIAGENT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIAGENT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIAGENTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:14:53 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AIAGENT-ke-USD

Jumlah

AIAGENT
AIAGENT
USD
USD

1 AIAGENT = 0.0009862 USD

Berdagang AIAGENT

AIAGENTUSDT
$0.0009862
$0.0009862$0.0009862
+3.62%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan