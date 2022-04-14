Tokenomik Casper AI (AIAGENT)

Lihat cerapan utama tentang Casper AI (AIAGENT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Casper AI (AIAGENT) Maklumat

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

www.csprai.com
https://docs.csprai.com
https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d

Casper AI (AIAGENT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Casper AI (AIAGENT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041
Harga Semasa:
$ 0.0009455
$ 0.0009455$ 0.0009455

Tokenomik Casper AI (AIAGENT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Casper AI (AIAGENT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIAGENT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIAGENT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIAGENT, terokai AIAGENT harga langsung token!

