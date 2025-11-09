BursaDEX+
Harga Cherry AI langsung hari ini ialah 0.0006659 USD.AIBOT modal pasaran ialah 147,496.85 USD. Jejaki masa nyata AIBOT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Cherry AI Logo

Cherry AIHargae(AIBOT)

1 AIBOT ke USD Harga Langsung:

$0.0006659
-3.47%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:07:44 (UTC+8)

Cherry AI Harga Hari Ini

Harga langsung Cherry AI (AIBOT) hari ini ialah $ 0.0006659, dengan 3.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIBOT kepada USD penukaran adalah $ 0.0006659 setiap AIBOT.

Cherry AI kini berada pada kedudukan #2593 mengikut permodalan pasaran pada $ 147.50K, dengan bekalan edaran sebanyak 221.50M AIBOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIBOT didagangkan antara $ 0.0006325 (rendah) dan $ 0.0007409 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07284724455622164, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000574382052944373.

Dalam prestasi jangka pendek, AIBOT dipindahkan -1.82% dalam sejam terakhir dan -28.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.61K.

Cherry AI (AIBOT) Maklumat Pasaran

No.2593

$ 147.50K
$ 57.61K
$ 665.90K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%

BSC

Had Pasaran semasa Cherry AI ialah $ 147.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.61K. Bekalan edaran AIBOT ialah 221.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 665.90K.

Cherry AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006325
24J Rendah
$ 0.0007409
24J Tinggi

$ 0.0006325
$ 0.0007409
$ 0.07284724455622164
$ 0.000574382052944373
-1.82%

-3.47%

-28.40%

-28.40%

Cherry AI (AIBOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cherry AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000023937-3.47%
30 Hari$ -0.0008711-56.68%
60 Hari$ -0.0044781-87.06%
90 Hari$ -0.0193341-96.68%
Perubahan Harga Cherry AI Hari Ini

Hari ini, AIBOT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000023937 (-3.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCherry AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0008711 (-56.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cherry AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIBOT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0044781 (-87.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cherry AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0193341 (-96.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cherry AI (AIBOT)?

Semak Cherry AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Cherry AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Cherry AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Cherry AI?

Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and technological updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
6. Token supply dynamics and tokenomics structure
7. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
8. Competition from other AI blockchain projects
9. Community engagement and social media buzz
10. Macroeconomic factors impacting risk assets

Mengapa orang ingin tahu harga Cherry AI hari ini?

People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility for risk management.

Ramalan Harga untuk Cherry AI

Cherry AI (AIBOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AIBOT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Cherry AI (AIBOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Cherry AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Cherry AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AIBOT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Cherry AI Ramalan Harga.

Perihal Cherry AI

AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Cherry AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Cherry AI? Membeli AIBOT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Cherry AI.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Panduan Cara Membeli Cherry AI (AIBOT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Cherry AI

Apakah itu Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cherry AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cherry AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cherry AI

Berapakah nilai 1 Cherry AI pada tahun 2030?
Jika Cherry AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Cherry AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:07:44 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Cherry AI

AIBOT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek AIBOT dengan leveraj. Terokai AIBOT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Cherry AI (AIBOT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Cherry AI langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
AIBOT/USDT
$0.0006659
$0.0006659$0.0006659
-1.78%
0.00% (USDT)

Penafian

