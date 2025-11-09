Cherry AI Harga Hari Ini

Harga langsung Cherry AI (AIBOT) hari ini ialah $ 0.0006659, dengan 3.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIBOT kepada USD penukaran adalah $ 0.0006659 setiap AIBOT.

Cherry AI kini berada pada kedudukan #2593 mengikut permodalan pasaran pada $ 147.50K, dengan bekalan edaran sebanyak 221.50M AIBOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIBOT didagangkan antara $ 0.0006325 (rendah) dan $ 0.0007409 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07284724455622164, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000574382052944373.

Dalam prestasi jangka pendek, AIBOT dipindahkan -1.82% dalam sejam terakhir dan -28.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.61K.

Cherry AI (AIBOT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2593 Modal Pasaran $ 147.50K$ 147.50K $ 147.50K Kelantangan (24J) $ 57.61K$ 57.61K $ 57.61K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 665.90K$ 665.90K $ 665.90K Bekalan Peredaran 221.50M 221.50M 221.50M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 22.15% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Cherry AI ialah $ 147.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.61K. Bekalan edaran AIBOT ialah 221.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 665.90K.