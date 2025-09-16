Apakah itu AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI COMPANIONS Berapakah nilai AI COMPANIONS (AIC) hari ini? Harga langsung AIC dalam USD ialah 0.142719 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AIC ke USD? $ 0.142719 . Lihat Harga semasa AIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AI COMPANIONS? Had pasaran untuk AIC ialah $ 107.04M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AIC? Bekalan edaran AIC ialah 750.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIC? AIC mencapai harga ATH sebanyak 0.5478231444168127 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIC? AIC melihat harga ATL sebanyak 0.017493720608467617 USD . Berapakah jumlah dagangan AIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AICialah $ 616.08K USD . Adakah AIC akan naik lebih tinggi tahun ini? AIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

