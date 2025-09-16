Lagi Mengenai AIC

1 AIC ke USD Harga Langsung:

$0.142719
$0.142719
+8.36%1D
AI COMPANIONS (AIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:27:32 (UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.128631
$ 0.128631$ 0.128631
24J Rendah
$ 0.171119
$ 0.171119$ 0.171119
24J Tinggi

$ 0.128631
$ 0.128631$ 0.128631

$ 0.171119
$ 0.171119$ 0.171119

$ 0.5478231444168127
$ 0.5478231444168127$ 0.5478231444168127

$ 0.017493720608467617
$ 0.017493720608467617$ 0.017493720608467617

+0.28%

+8.36%

+11.58%

+11.58%

AI COMPANIONS (AIC) harga masa nyata ialah $ 0.142719. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIC didagangkan antara $ 0.128631 rendah dan $ 0.171119 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIC sepanjang masa ialah $ 0.5478231444168127, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017493720608467617.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIC telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +8.36% dalam 24 jam dan +11.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI COMPANIONS (AIC) Maklumat Pasaran

No.382

$ 107.04M
$ 107.04M$ 107.04M

$ 616.08K
$ 616.08K$ 616.08K

$ 142.72M
$ 142.72M$ 142.72M

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa AI COMPANIONS ialah $ 107.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 616.08K. Bekalan edaran AIC ialah 750.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.72M.

AI COMPANIONS (AIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AI COMPANIONS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01101081+8.36%
30 Hari$ -0.011039-7.18%
60 Hari$ +0.02847+24.91%
90 Hari$ +0.0397+38.53%
Perubahan Harga AI COMPANIONS Hari Ini

Hari ini, AIC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01101081 (+8.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAI COMPANIONS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.011039 (-7.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AI COMPANIONS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIC mengalami perubahan sebanyak $ +0.02847 (+24.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AI COMPANIONS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0397 (+38.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AI COMPANIONS (AIC)?

Semak AI COMPANIONShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

AI COMPANIONS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AI COMPANIONS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AI COMPANIONS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AI COMPANIONS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AI COMPANIONS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI COMPANIONS (AIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI COMPANIONS (AIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI COMPANIONS.

Semak AI COMPANIONS ramalan harga sekarang!

Tokenomik AI COMPANIONS (AIC)

Memahami tokenomik AI COMPANIONS (AIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AI COMPANIONS (AIC)

Mencari cara membeli AI COMPANIONS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AI COMPANIONS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIC kepada Mata Wang Tempatan

1 AI COMPANIONS(AIC) ke VND
3,755.650485
1 AI COMPANIONS(AIC) ke AUD
A$0.2140785
1 AI COMPANIONS(AIC) ke GBP
0.10418487
1 AI COMPANIONS(AIC) ke EUR
0.11988396
1 AI COMPANIONS(AIC) ke USD
$0.142719
1 AI COMPANIONS(AIC) ke MYR
RM0.5994198
1 AI COMPANIONS(AIC) ke TRY
5.89144032
1 AI COMPANIONS(AIC) ke JPY
¥20.836974
1 AI COMPANIONS(AIC) ke ARS
ARS$208.65232362
1 AI COMPANIONS(AIC) ke RUB
11.8742208
1 AI COMPANIONS(AIC) ke INR
12.56212638
1 AI COMPANIONS(AIC) ke IDR
Rp2,339.65536336
1 AI COMPANIONS(AIC) ke KRW
197.39750328
1 AI COMPANIONS(AIC) ke PHP
8.1064392
1 AI COMPANIONS(AIC) ke EGP
￡E.6.86192952
1 AI COMPANIONS(AIC) ke BRL
R$0.7564107
1 AI COMPANIONS(AIC) ke CAD
C$0.19552503
1 AI COMPANIONS(AIC) ke BDT
17.3831742
1 AI COMPANIONS(AIC) ke NGN
213.33065244
1 AI COMPANIONS(AIC) ke COP
$555.32676495
1 AI COMPANIONS(AIC) ke ZAR
R.2.47760184
1 AI COMPANIONS(AIC) ke UAH
5.87574123
1 AI COMPANIONS(AIC) ke VES
Bs22.83504
1 AI COMPANIONS(AIC) ke CLP
$135.58305
1 AI COMPANIONS(AIC) ke PKR
Rs40.50936096
1 AI COMPANIONS(AIC) ke KZT
77.22810528
1 AI COMPANIONS(AIC) ke THB
฿4.52704668
1 AI COMPANIONS(AIC) ke TWD
NT$4.29441471
1 AI COMPANIONS(AIC) ke AED
د.إ0.52377873
1 AI COMPANIONS(AIC) ke CHF
Fr0.11132082
1 AI COMPANIONS(AIC) ke HKD
HK$1.11035382
1 AI COMPANIONS(AIC) ke AMD
֏54.5757456
1 AI COMPANIONS(AIC) ke MAD
.د.م1.28018943
1 AI COMPANIONS(AIC) ke MXN
$2.61461208
1 AI COMPANIONS(AIC) ke SAR
ريال0.53519625
1 AI COMPANIONS(AIC) ke PLN
0.51236121
1 AI COMPANIONS(AIC) ke RON
лв0.60941013
1 AI COMPANIONS(AIC) ke SEK
kr1.31872356
1 AI COMPANIONS(AIC) ke BGN
лв0.23548635
1 AI COMPANIONS(AIC) ke HUF
Ft47.00878422
1 AI COMPANIONS(AIC) ke CZK
2.93144826
1 AI COMPANIONS(AIC) ke KWD
د.ك0.043386576
1 AI COMPANIONS(AIC) ke ILS
0.47525427
1 AI COMPANIONS(AIC) ke AOA
Kz130.09835883
1 AI COMPANIONS(AIC) ke BHD
.د.ب0.053805063
1 AI COMPANIONS(AIC) ke BMD
$0.142719
1 AI COMPANIONS(AIC) ke DKK
kr0.8991297
1 AI COMPANIONS(AIC) ke HNL
L3.74351937
1 AI COMPANIONS(AIC) ke MUR
6.45803475
1 AI COMPANIONS(AIC) ke NAD
$2.47902903
1 AI COMPANIONS(AIC) ke NOK
kr1.39579182
1 AI COMPANIONS(AIC) ke NZD
$0.23834073
1 AI COMPANIONS(AIC) ke PAB
B/.0.142719
1 AI COMPANIONS(AIC) ke PGK
K0.59656542
1 AI COMPANIONS(AIC) ke QAR
ر.ق0.51949716
1 AI COMPANIONS(AIC) ke RSD
дин.14.129181

AI COMPANIONS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AI COMPANIONS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AI COMPANIONS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI COMPANIONS

Berapakah nilai AI COMPANIONS (AIC) hari ini?
Harga langsung AIC dalam USD ialah 0.142719 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIC ke USD?
Harga semasa AIC ke USD ialah $ 0.142719. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AI COMPANIONS?
Had pasaran untuk AIC ialah $ 107.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIC?
Bekalan edaran AIC ialah 750.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIC?
AIC mencapai harga ATH sebanyak 0.5478231444168127 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIC?
AIC melihat harga ATL sebanyak 0.017493720608467617 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AICialah $ 616.08K USD.
Adakah AIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:27:32 (UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) Kemas Kini Industri Penting

