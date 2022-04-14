Tokenomik AI COMPANIONS (AIC)

Lihat cerapan utama tentang AI COMPANIONS (AIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
AI COMPANIONS (AIC) Maklumat

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Laman Web Rasmi:
https://aivcompanions.com/
Kertas putih:
https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AI COMPANIONS (AIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 105.80M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 750.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 141.07M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.569
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.017493720608467617
Harga Semasa:
$ 0.141065
Tokenomik AI COMPANIONS (AIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AI COMPANIONS (AIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIC, terokai AIC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.