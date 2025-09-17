Lagi Mengenai AICE

Aicean (AICE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:50 (UTC+8)

Aicean (AICE) Maklumat Harga (USD)

Aicean (AICE) harga masa nyata ialah $ 2.86811. Sepanjang 24 jam yang lalu, AICE didagangkan antara $ 2.82033 rendah dan $ 2.92918 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AICE sepanjang masa ialah $ 3.420573219185341, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6216140591099741.

Dari segi prestasi jangka pendek, AICE telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan -3.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aicean (AICE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Aicean ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 457.77K. Bekalan edaran AICE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.87B.

Aicean (AICE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aicean hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0040097+0.14%
30 Hari$ -0.26355-8.42%
60 Hari$ -0.03098-1.07%
90 Hari$ +0.85554+42.50%
Perubahan Harga Aicean Hari Ini

Hari ini, AICE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0040097 (+0.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAicean

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.26355 (-8.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aicean

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AICE mengalami perubahan sebanyak $ -0.03098 (-1.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aicean

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.85554 (+42.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aicean (AICE)?

Semak Aiceanhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aicean (AICE)

The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.

Aicean tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aicean pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AICE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aicean di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aicean anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aicean Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aicean (AICE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aicean (AICE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aicean.

Semak Aicean ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aicean (AICE)

Memahami tokenomik Aicean (AICE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AICE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aicean (AICE)

Mencari cara membeli Aicean? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aicean di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AICE kepada Mata Wang Tempatan

Aicean Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aicean, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aicean Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aicean

Berapakah nilai Aicean (AICE) hari ini?
Harga langsung AICE dalam USD ialah 2.86811 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AICE ke USD?
Harga semasa AICE ke USD ialah $ 2.86811. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aicean?
Had pasaran untuk AICE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AICE?
Bekalan edaran AICE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AICE?
AICE mencapai harga ATH sebanyak 3.420573219185341 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AICE?
AICE melihat harga ATL sebanyak 0.6216140591099741 USD.
Berapakah jumlah dagangan AICE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AICEialah $ 457.77K USD.
Adakah AICE akan naik lebih tinggi tahun ini?
AICE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AICEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Aicean (AICE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

