AI Agent Layer Logo

AI Agent LayerHargae(AIFUN)

1 AIFUN ke USD Harga Langsung:

$0.001768
$0.001768$0.001768
+0.56%1D
USD
AI Agent Layer (AIFUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:15:35 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001704
$ 0.001704$ 0.001704
24J Rendah
$ 0.00181
$ 0.00181$ 0.00181
24J Tinggi

$ 0.001704
$ 0.001704$ 0.001704

$ 0.00181
$ 0.00181$ 0.00181

$ 0.8571622024396689
$ 0.8571622024396689$ 0.8571622024396689

$ 0.001661161083702886
$ 0.001661161083702886$ 0.001661161083702886

+0.22%

+0.56%

+3.57%

+3.57%

AI Agent Layer (AIFUN) harga masa nyata ialah $ 0.001768. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIFUN didagangkan antara $ 0.001704 rendah dan $ 0.00181 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIFUN sepanjang masa ialah $ 0.8571622024396689, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001661161083702886.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIFUN telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan +3.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI Agent Layer (AIFUN) Maklumat Pasaran

No.4872

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 766.39
$ 766.39$ 766.39

$ 884.00K
$ 884.00K$ 884.00K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BASE

Had Pasaran semasa AI Agent Layer ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 766.39. Bekalan edaran AIFUN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 884.00K.

AI Agent Layer (AIFUN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AI Agent Layer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000985+0.56%
30 Hari$ -0.000854-32.58%
60 Hari$ -0.001548-46.69%
90 Hari$ -0.001231-41.05%
Perubahan Harga AI Agent Layer Hari Ini

Hari ini, AIFUN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000985 (+0.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAI Agent Layer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000854 (-32.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AI Agent Layer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIFUN mengalami perubahan sebanyak $ -0.001548 (-46.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AI Agent Layer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001231 (-41.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AI Agent Layer (AIFUN)?

Semak AI Agent Layerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AI Agent Layer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIFUN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AI Agent Layer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AI Agent Layer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AI Agent Layer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI Agent Layer (AIFUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI Agent Layer (AIFUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Agent Layer.

Semak AI Agent Layer ramalan harga sekarang!

Tokenomik AI Agent Layer (AIFUN)

Memahami tokenomik AI Agent Layer (AIFUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIFUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AI Agent Layer (AIFUN)

Mencari cara membeli AI Agent Layer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AI Agent Layer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIFUN kepada Mata Wang Tempatan

1 AI Agent Layer(AIFUN) ke VND
46.52492
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AUD
A$0.00263432
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke GBP
0.00129064
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke EUR
0.00148512
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke USD
$0.001768
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MYR
RM0.0074256
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TRY
0.07300072
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke JPY
¥0.258128
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ARS
ARS$2.59236536
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RUB
0.1463904
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke INR
0.1556724
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke IDR
Rp28.98360192
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KRW
2.44197928
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PHP
0.10063456
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke EGP
￡E.0.0850408
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BRL
R$0.0093704
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CAD
C$0.00242216
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BDT
0.2153424
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NGN
2.64273568
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke COP
$6.90625
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ZAR
R.0.0306748
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke UAH
0.07278856
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke VES
Bs0.28288
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CLP
$1.677832
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PKR
Rs0.50182912
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KZT
0.95670016
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke THB
฿0.0560456
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke TWD
NT$0.05325216
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AED
د.إ0.00648856
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CHF
Fr0.00139672
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke HKD
HK$0.01375504
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AMD
֏0.6760832
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MAD
.د.م0.01585896
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MXN
$0.03242512
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SAR
ريال0.00663
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PLN
0.0063648
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RON
лв0.00756704
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke SEK
kr0.016354
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BGN
лв0.0029172
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke HUF
Ft0.58368752
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke CZK
0.0364208
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke KWD
د.ك0.00053924
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke ILS
0.00590512
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke AOA
Kz1.61165576
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BHD
.د.ب0.000664768
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke BMD
$0.001768
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke DKK
kr0.01117376
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke HNL
L0.04637464
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke MUR
0.080002
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NAD
$0.03071016
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NOK
kr0.01734408
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke NZD
$0.00295256
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PAB
B/.0.001768
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke PGK
K0.00739024
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke QAR
ر.ق0.00643552
1 AI Agent Layer(AIFUN) ke RSD
дин.0.175474

AI Agent Layer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AI Agent Layer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AI Agent Layer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI Agent Layer

Berapakah nilai AI Agent Layer (AIFUN) hari ini?
Harga langsung AIFUN dalam USD ialah 0.001768 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIFUN ke USD?
Harga semasa AIFUN ke USD ialah $ 0.001768. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AI Agent Layer?
Had pasaran untuk AIFUN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIFUN?
Bekalan edaran AIFUN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIFUN?
AIFUN mencapai harga ATH sebanyak 0.8571622024396689 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIFUN?
AIFUN melihat harga ATL sebanyak 0.001661161083702886 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIFUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIFUNialah $ 766.39 USD.
Adakah AIFUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIFUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIFUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
AI Agent Layer (AIFUN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

