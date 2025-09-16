Apakah itu AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AIFUN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang AI Agent Layer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AI Agent Layer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AI Agent Layer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI Agent Layer (AIFUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI Agent Layer (AIFUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Semak AI Agent Layer ramalan harga sekarang!

Tokenomik AI Agent Layer (AIFUN)

Memahami tokenomik AI Agent Layer (AIFUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIFUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AI Agent Layer (AIFUN)

Mencari cara membeli AI Agent Layer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

AIFUN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

AI Agent Layer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AI Agent Layer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI Agent Layer Berapakah nilai AI Agent Layer (AIFUN) hari ini? Harga langsung AIFUN dalam USD ialah 0.001768 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AIFUN ke USD? $ 0.001768 . Apakah had pasaran AI Agent Layer? Had pasaran untuk AIFUN ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AIFUN? Bekalan edaran AIFUN ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIFUN? AIFUN mencapai harga ATH sebanyak 0.8571622024396689 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIFUN? AIFUN melihat harga ATL sebanyak 0.001661161083702886 USD . Berapakah jumlah dagangan AIFUN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIFUNialah $ 766.39 USD . Adakah AIFUN akan naik lebih tinggi tahun ini? AIFUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

AI Agent Layer (AIFUN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

