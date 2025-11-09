AIHI Harga Hari Ini

Harga langsung AIHI (AIHI) hari ini ialah $ 0.0012, dengan 7.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIHI kepada USD penukaran adalah $ 0.0012 setiap AIHI.

AIHI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AIHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIHI didagangkan antara $ 0.0011 (rendah) dan $ 0.0013 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AIHI dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -14.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.73K.

AIHI (AIHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 525.60K$ 525.60K $ 525.60K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 438,000,000 438,000,000 438,000,000 Rantaian Blok Awam AIHI

Had Pasaran semasa AIHI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.73K. Bekalan edaran AIHI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 438000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 525.60K.