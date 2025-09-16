Lagi Mengenai AIMONICA

Aimonica Brands Logo

Aimonica BrandsHargae(AIMONICA)

1 AIMONICA ke USD Harga Langsung:

$0.001382
$0.001382$0.001382
-0.43%1D
USD
Aimonica Brands (AIMONICA) Carta Harga Langsung
Aimonica Brands (AIMONICA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001273
$ 0.001273$ 0.001273
24J Rendah
$ 0.00147
$ 0.00147$ 0.00147
24J Tinggi

$ 0.001273
$ 0.001273$ 0.001273

$ 0.00147
$ 0.00147$ 0.00147

$ 0.09339553558776777
$ 0.09339553558776777$ 0.09339553558776777

$ 0.000070549664769109
$ 0.000070549664769109$ 0.000070549664769109

-1.71%

-0.43%

-13.02%

-13.02%

Aimonica Brands (AIMONICA) harga masa nyata ialah $ 0.001383. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIMONICA didagangkan antara $ 0.001273 rendah dan $ 0.00147 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIMONICA sepanjang masa ialah $ 0.09339553558776777, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070549664769109.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIMONICA telah berubah sebanyak -1.71% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -13.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aimonica Brands (AIMONICA) Maklumat Pasaran

No.2052

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 50.12K
$ 50.12K$ 50.12K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,552
999,989,552 999,989,552

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Aimonica Brands ialah $ 1.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.12K. Bekalan edaran AIMONICA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999989552. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.38M.

Aimonica Brands (AIMONICA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aimonica Brands hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000597-0.43%
30 Hari$ -0.000517-27.22%
60 Hari$ -0.001158-45.58%
90 Hari$ -0.00084-37.79%
Perubahan Harga Aimonica Brands Hari Ini

Hari ini, AIMONICA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000597 (-0.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAimonica Brands

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000517 (-27.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aimonica Brands

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIMONICA mengalami perubahan sebanyak $ -0.001158 (-45.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aimonica Brands

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00084 (-37.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aimonica Brands (AIMONICA)?

Semak Aimonica Brandshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aimonica Brands (AIMONICA)

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Aimonica Brands tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aimonica Brands pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIMONICA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aimonica Brands di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aimonica Brands anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aimonica Brands Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aimonica Brands (AIMONICA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aimonica Brands (AIMONICA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aimonica Brands.

Semak Aimonica Brands ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aimonica Brands (AIMONICA)

Memahami tokenomik Aimonica Brands (AIMONICA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIMONICA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aimonica Brands (AIMONICA)

Mencari cara membeli Aimonica Brands? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aimonica Brands di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIMONICA kepada Mata Wang Tempatan

1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke VND
36.393645
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke AUD
A$0.00206067
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke GBP
0.00100959
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke EUR
0.00116172
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke USD
$0.001383
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke MYR
RM0.0058086
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke TRY
0.05707641
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke JPY
¥0.201918
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke ARS
ARS$2.02191834
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke RUB
0.11491347
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke INR
0.12175932
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke IDR
Rp22.67212752
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke KRW
1.91021343
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke PHP
0.07873419
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke EGP
￡E.0.06649464
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke BRL
R$0.00734373
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke CAD
C$0.00189471
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke BDT
0.1684494
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke NGN
2.06725308
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke COP
$5.40234375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke ZAR
R.0.02402271
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke UAH
0.05693811
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke VES
Bs0.22128
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke CLP
$1.31385
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke PKR
Rs0.39255072
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke KZT
0.74836896
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke THB
฿0.04379961
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke TWD
NT$0.04164213
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke AED
د.إ0.00507561
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke CHF
Fr0.00107874
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke HKD
HK$0.01075974
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke AMD
֏0.5288592
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke MAD
.د.م0.01240551
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke MXN
$0.02540571
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke SAR
ريال0.00518625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke PLN
0.00496497
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke RON
лв0.00591924
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke SEK
kr0.01277892
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke BGN
лв0.00228195
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke HUF
Ft0.45567084
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke CZK
0.02842065
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke KWD
د.ك0.000421815
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke ILS
0.00460539
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke AOA
Kz1.26070131
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke BHD
.د.ب0.000521391
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke BMD
$0.001383
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke DKK
kr0.00872673
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke HNL
L0.03627609
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke MUR
0.06258075
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke NAD
$0.02402271
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke NOK
kr0.01353957
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke NZD
$0.00230961
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke PAB
B/.0.001383
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke PGK
K0.00578094
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke QAR
ر.ق0.00503412
1 Aimonica Brands(AIMONICA) ke RSD
дин.0.13698615

Aimonica Brands Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aimonica Brands, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aimonica Brands

Berapakah nilai Aimonica Brands (AIMONICA) hari ini?
Harga langsung AIMONICA dalam USD ialah 0.001383 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIMONICA ke USD?
Harga semasa AIMONICA ke USD ialah $ 0.001383. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aimonica Brands?
Had pasaran untuk AIMONICA ialah $ 1.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIMONICA?
Bekalan edaran AIMONICA ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIMONICA?
AIMONICA mencapai harga ATH sebanyak 0.09339553558776777 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIMONICA?
AIMONICA melihat harga ATL sebanyak 0.000070549664769109 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIMONICA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIMONICAialah $ 50.12K USD.
Adakah AIMONICA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIMONICA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIMONICAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:58 (UTC+8)

