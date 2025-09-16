Lagi Mengenai AIN

Infinity Ground Logo

Infinity GroundHargae(AIN)

1 AIN ke USD Harga Langsung:

$0.12559
$0.12559$0.12559
+7.14%1D
USD
Infinity Ground (AIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:01 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.11456
$ 0.11456$ 0.11456
24J Rendah
$ 0.12648
$ 0.12648$ 0.12648
24J Tinggi

$ 0.11456
$ 0.11456$ 0.11456

$ 0.12648
$ 0.12648$ 0.12648

$ 0.20567862298018846
$ 0.20567862298018846$ 0.20567862298018846

$ 0.022426215747106595
$ 0.022426215747106595$ 0.022426215747106595

+2.11%

+7.14%

+9.47%

+9.47%

Infinity Ground (AIN) harga masa nyata ialah $ 0.12559. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIN didagangkan antara $ 0.11456 rendah dan $ 0.12648 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIN sepanjang masa ialah $ 0.20567862298018846, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022426215747106595.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIN telah berubah sebanyak +2.11% sejak sejam yang lalu, +7.14% dalam 24 jam dan +9.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinity Ground (AIN) Maklumat Pasaran

No.808

$ 27.81M
$ 27.81M$ 27.81M

$ 151.81K
$ 151.81K$ 151.81K

$ 125.59M
$ 125.59M$ 125.59M

221.40M
221.40M 221.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.14%

BSC

Had Pasaran semasa Infinity Ground ialah $ 27.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 151.81K. Bekalan edaran AIN ialah 221.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.59M.

Infinity Ground (AIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Infinity Ground hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0083695+7.14%
30 Hari$ +0.02739+27.89%
60 Hari$ -0.02683-17.61%
90 Hari$ +0.11059+737.26%
Perubahan Harga Infinity Ground Hari Ini

Hari ini, AIN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0083695 (+7.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInfinity Ground

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02739 (+27.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Infinity Ground

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.02683 (-17.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Infinity Ground

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.11059 (+737.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Infinity Ground (AIN)?

Semak Infinity Groundhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Infinity Ground pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Infinity Ground di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Infinity Ground anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Infinity Ground Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Infinity Ground (AIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Infinity Ground (AIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Infinity Ground.

Semak Infinity Ground ramalan harga sekarang!

Tokenomik Infinity Ground (AIN)

Memahami tokenomik Infinity Ground (AIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Infinity Ground (AIN)

Mencari cara membeli Infinity Ground? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Infinity Ground di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Infinity Ground(AIN) ke VND
3,304.90085
1 Infinity Ground(AIN) ke AUD
A$0.188385
1 Infinity Ground(AIN) ke GBP
0.0916807
1 Infinity Ground(AIN) ke EUR
0.1054956
1 Infinity Ground(AIN) ke USD
$0.12559
1 Infinity Ground(AIN) ke MYR
RM0.527478
1 Infinity Ground(AIN) ke TRY
5.1843552
1 Infinity Ground(AIN) ke JPY
¥18.33614
1 Infinity Ground(AIN) ke ARS
ARS$183.6100682
1 Infinity Ground(AIN) ke RUB
10.449088
1 Infinity Ground(AIN) ke INR
11.0544318
1 Infinity Ground(AIN) ke IDR
Rp2,058.8521296
1 Infinity Ground(AIN) ke KRW
173.7060408
1 Infinity Ground(AIN) ke PHP
7.133512
1 Infinity Ground(AIN) ke EGP
￡E.6.0383672
1 Infinity Ground(AIN) ke BRL
R$0.665627
1 Infinity Ground(AIN) ke CAD
C$0.1720583
1 Infinity Ground(AIN) ke BDT
15.296862
1 Infinity Ground(AIN) ke NGN
187.7269084
1 Infinity Ground(AIN) ke COP
$488.6769695
1 Infinity Ground(AIN) ke ZAR
R.2.1802424
1 Infinity Ground(AIN) ke UAH
5.1705403
1 Infinity Ground(AIN) ke VES
Bs20.0944
1 Infinity Ground(AIN) ke CLP
$119.3105
1 Infinity Ground(AIN) ke PKR
Rs35.6474656
1 Infinity Ground(AIN) ke KZT
67.9592608
1 Infinity Ground(AIN) ke THB
฿3.9837148
1 Infinity Ground(AIN) ke TWD
NT$3.7790031
1 Infinity Ground(AIN) ke AED
د.إ0.4609153
1 Infinity Ground(AIN) ke CHF
Fr0.0979602
1 Infinity Ground(AIN) ke HKD
HK$0.9770902
1 Infinity Ground(AIN) ke AMD
֏48.025616
1 Infinity Ground(AIN) ke MAD
.د.م1.1265423
1 Infinity Ground(AIN) ke MXN
$2.3008088
1 Infinity Ground(AIN) ke SAR
ريال0.4709625
1 Infinity Ground(AIN) ke PLN
0.4508681
1 Infinity Ground(AIN) ke RON
лв0.5362693
1 Infinity Ground(AIN) ke SEK
kr1.1604516
1 Infinity Ground(AIN) ke BGN
лв0.2072235
1 Infinity Ground(AIN) ke HUF
Ft41.3668342
1 Infinity Ground(AIN) ke CZK
2.5796186
1 Infinity Ground(AIN) ke KWD
د.ك0.03817936
1 Infinity Ground(AIN) ke ILS
0.4182147
1 Infinity Ground(AIN) ke AOA
Kz114.4840763
1 Infinity Ground(AIN) ke BHD
.د.ب0.04734743
1 Infinity Ground(AIN) ke BMD
$0.12559
1 Infinity Ground(AIN) ke DKK
kr0.791217
1 Infinity Ground(AIN) ke HNL
L3.2942257
1 Infinity Ground(AIN) ke MUR
5.6829475
1 Infinity Ground(AIN) ke NAD
$2.1814983
1 Infinity Ground(AIN) ke NOK
kr1.2282702
1 Infinity Ground(AIN) ke NZD
$0.2097353
1 Infinity Ground(AIN) ke PAB
B/.0.12559
1 Infinity Ground(AIN) ke PGK
K0.5249662
1 Infinity Ground(AIN) ke QAR
ر.ق0.4571476
1 Infinity Ground(AIN) ke RSD
дин.12.43341

Infinity Ground Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Infinity Ground, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Infinity Ground Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Infinity Ground

Berapakah nilai Infinity Ground (AIN) hari ini?
Harga langsung AIN dalam USD ialah 0.12559 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIN ke USD?
Harga semasa AIN ke USD ialah $ 0.12559. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Infinity Ground?
Had pasaran untuk AIN ialah $ 27.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIN?
Bekalan edaran AIN ialah 221.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIN?
AIN mencapai harga ATH sebanyak 0.20567862298018846 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIN?
AIN melihat harga ATL sebanyak 0.022426215747106595 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AINialah $ 151.81K USD.
Adakah AIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:01 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AIN-ke-USD

Jumlah

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.12559 USD

Berdagang AIN

AINUSDT
$0.12559
$0.12559$0.12559
+7.12%

