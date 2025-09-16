Lagi Mengenai AINTI

Maklumat Harga AINTI

Kertas putih AINTI

Laman Web Rasmi AINTI

Tokenomik AINTI

Ramalan Harga AINTI

Sejarah AINTI

AINTI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AINTI-ke-Fiat

AINTI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AIntivirus Logo

AIntivirusHargae(AINTI)

1 AINTI ke USD Harga Langsung:

$0.0344
$0.0344$0.0344
-0.66%1D
USD
AIntivirus (AINTI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:08 (UTC+8)

AIntivirus (AINTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03431
$ 0.03431$ 0.03431
24J Rendah
$ 0.03477
$ 0.03477$ 0.03477
24J Tinggi

$ 0.03431
$ 0.03431$ 0.03431

$ 0.03477
$ 0.03477$ 0.03477

$ 0.7098183980143081
$ 0.7098183980143081$ 0.7098183980143081

$ 0.012340955733738045
$ 0.012340955733738045$ 0.012340955733738045

+0.02%

-0.66%

+11.86%

+11.86%

AIntivirus (AINTI) harga masa nyata ialah $ 0.0344. Sepanjang 24 jam yang lalu, AINTI didagangkan antara $ 0.03431 rendah dan $ 0.03477 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AINTI sepanjang masa ialah $ 0.7098183980143081, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.012340955733738045.

Dari segi prestasi jangka pendek, AINTI telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan +11.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIntivirus (AINTI) Maklumat Pasaran

No.1695

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

$ 57.59K
$ 57.59K$ 57.59K

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

92.14M
92.14M 92.14M

99,999,870
99,999,870 99,999,870

99,998,040.201558
99,998,040.201558 99,998,040.201558

92.14%

SOL

Had Pasaran semasa AIntivirus ialah $ 3.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.59K. Bekalan edaran AINTI ialah 92.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99998040.201558. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.44M.

AIntivirus (AINTI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AIntivirus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002285-0.66%
30 Hari$ +0.00078+2.32%
60 Hari$ -0.00466-11.94%
90 Hari$ -0.00046-1.32%
Perubahan Harga AIntivirus Hari Ini

Hari ini, AINTI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002285 (-0.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAIntivirus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00078 (+2.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AIntivirus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AINTI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00466 (-11.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AIntivirus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00046 (-1.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AIntivirus (AINTI)?

Semak AIntivirushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AIntivirus (AINTI)

The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

AIntivirus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AIntivirus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AINTI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AIntivirus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AIntivirus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AIntivirus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AIntivirus (AINTI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AIntivirus (AINTI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIntivirus.

Semak AIntivirus ramalan harga sekarang!

Tokenomik AIntivirus (AINTI)

Memahami tokenomik AIntivirus (AINTI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AINTI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AIntivirus (AINTI)

Mencari cara membeli AIntivirus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AIntivirus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AINTI kepada Mata Wang Tempatan

1 AIntivirus(AINTI) ke VND
905.236
1 AIntivirus(AINTI) ke AUD
A$0.0516
1 AIntivirus(AINTI) ke GBP
0.025112
1 AIntivirus(AINTI) ke EUR
0.028896
1 AIntivirus(AINTI) ke USD
$0.0344
1 AIntivirus(AINTI) ke MYR
RM0.14448
1 AIntivirus(AINTI) ke TRY
1.420032
1 AIntivirus(AINTI) ke JPY
¥5.0224
1 AIntivirus(AINTI) ke ARS
ARS$50.292112
1 AIntivirus(AINTI) ke RUB
2.86208
1 AIntivirus(AINTI) ke INR
3.027888
1 AIntivirus(AINTI) ke IDR
Rp563.934336
1 AIntivirus(AINTI) ke KRW
47.579328
1 AIntivirus(AINTI) ke PHP
1.95392
1 AIntivirus(AINTI) ke EGP
￡E.1.653952
1 AIntivirus(AINTI) ke BRL
R$0.18232
1 AIntivirus(AINTI) ke CAD
C$0.047128
1 AIntivirus(AINTI) ke BDT
4.18992
1 AIntivirus(AINTI) ke NGN
51.419744
1 AIntivirus(AINTI) ke COP
$133.85212
1 AIntivirus(AINTI) ke ZAR
R.0.597184
1 AIntivirus(AINTI) ke UAH
1.416248
1 AIntivirus(AINTI) ke VES
Bs5.504
1 AIntivirus(AINTI) ke CLP
$32.68
1 AIntivirus(AINTI) ke PKR
Rs9.764096
1 AIntivirus(AINTI) ke KZT
18.614528
1 AIntivirus(AINTI) ke THB
฿1.091168
1 AIntivirus(AINTI) ke TWD
NT$1.035096
1 AIntivirus(AINTI) ke AED
د.إ0.126248
1 AIntivirus(AINTI) ke CHF
Fr0.026832
1 AIntivirus(AINTI) ke HKD
HK$0.267632
1 AIntivirus(AINTI) ke AMD
֏13.15456
1 AIntivirus(AINTI) ke MAD
.د.م0.308568
1 AIntivirus(AINTI) ke MXN
$0.630208
1 AIntivirus(AINTI) ke SAR
ريال0.129
1 AIntivirus(AINTI) ke PLN
0.123496
1 AIntivirus(AINTI) ke RON
лв0.146888
1 AIntivirus(AINTI) ke SEK
kr0.317856
1 AIntivirus(AINTI) ke BGN
лв0.05676
1 AIntivirus(AINTI) ke HUF
Ft11.330672
1 AIntivirus(AINTI) ke CZK
0.706576
1 AIntivirus(AINTI) ke KWD
د.ك0.0104576
1 AIntivirus(AINTI) ke ILS
0.114552
1 AIntivirus(AINTI) ke AOA
Kz31.358008
1 AIntivirus(AINTI) ke BHD
.د.ب0.0129688
1 AIntivirus(AINTI) ke BMD
$0.0344
1 AIntivirus(AINTI) ke DKK
kr0.21672
1 AIntivirus(AINTI) ke HNL
L0.902312
1 AIntivirus(AINTI) ke MUR
1.5566
1 AIntivirus(AINTI) ke NAD
$0.597528
1 AIntivirus(AINTI) ke NOK
kr0.336432
1 AIntivirus(AINTI) ke NZD
$0.057448
1 AIntivirus(AINTI) ke PAB
B/.0.0344
1 AIntivirus(AINTI) ke PGK
K0.143792
1 AIntivirus(AINTI) ke QAR
ر.ق0.125216
1 AIntivirus(AINTI) ke RSD
дин.3.4056

AIntivirus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AIntivirus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AIntivirus Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIntivirus

Berapakah nilai AIntivirus (AINTI) hari ini?
Harga langsung AINTI dalam USD ialah 0.0344 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AINTI ke USD?
Harga semasa AINTI ke USD ialah $ 0.0344. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AIntivirus?
Had pasaran untuk AINTI ialah $ 3.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AINTI?
Bekalan edaran AINTI ialah 92.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AINTI?
AINTI mencapai harga ATH sebanyak 0.7098183980143081 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AINTI?
AINTI melihat harga ATL sebanyak 0.012340955733738045 USD.
Berapakah jumlah dagangan AINTI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AINTIialah $ 57.59K USD.
Adakah AINTI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AINTI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AINTIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:08 (UTC+8)

AIntivirus (AINTI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AINTI-ke-USD

Jumlah

AINTI
AINTI
USD
USD

1 AINTI = 0.0344 USD

Berdagang AINTI

AINTIUSDT
$0.0344
$0.0344$0.0344
-0.45%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan