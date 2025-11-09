OLAXBT Harga Hari Ini

Harga langsung OLAXBT (AIO) hari ini ialah $ 0.12614, dengan 5.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIO kepada USD penukaran adalah $ 0.12614 setiap AIO.

OLAXBT kini berada pada kedudukan #662 mengikut permodalan pasaran pada $ 29.04M, dengan bekalan edaran sebanyak 230.25M AIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIO didagangkan antara $ 0.11836 (rendah) dan $ 0.12969 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20548860379382622, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04215223361578995.

Dalam prestasi jangka pendek, AIO dipindahkan +1.42% dalam sejam terakhir dan -21.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 114.27K.

OLAXBT (AIO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.662 Modal Pasaran $ 29.04M$ 29.04M $ 29.04M Kelantangan (24J) $ 114.27K$ 114.27K $ 114.27K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.14M$ 126.14M $ 126.14M Bekalan Peredaran 230.25M 230.25M 230.25M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 23.02% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa OLAXBT ialah $ 29.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 114.27K. Bekalan edaran AIO ialah 230.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.14M.