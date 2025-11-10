Tokenomik OLAXBT (AIO)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:33:17 (UTC+8)
OLAXBT (AIO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OLAXBT (AIO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.58M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 230.25M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 124.12M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.21107
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04215223361578995
Harga Semasa:
$ 0.12412
OLAXBT (AIO) Maklumat

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

Laman Web Rasmi:
https://olaxbt.xyz
Kertas putih:
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

Tokenomik OLAXBT (AIO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OLAXBT (AIO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIO, terokai AIO harga langsung token!

OLAXBT (AIO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AIO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AIO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AIO? Halaman ramalan harga AIO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

