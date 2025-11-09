Altar of Creativity Harga Hari Ini

Harga langsung Altar of Creativity (AION) hari ini ialah $ 0.0000003447, dengan 9.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AION kepada USD penukaran adalah $ 0.0000003447 setiap AION.

Altar of Creativity kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AION didagangkan antara $ 0.0000003354 (rendah) dan $ 0.0000003828 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AION dipindahkan +1.35% dalam sejam terakhir dan -16.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 700.36.

Altar of Creativity (AION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 700.36$ 700.36 $ 700.36 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.45K$ 3.45K $ 3.45K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Altar of Creativity ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 700.36. Bekalan edaran AION ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.45K.