Tokenomik Altar of Creativity (AION)

Tokenomik Altar of Creativity (AION)

Lihat cerapan utama tentang Altar of Creativity (AION), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:51:21 (UTC+8)
USD

Altar of Creativity (AION) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Altar of Creativity (AION), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.41K
$ 3.41K$ 3.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.13244
$ 0.13244$ 0.13244
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0000003413
$ 0.0000003413$ 0.0000003413

Altar of Creativity (AION) Maklumat

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Laman Web Rasmi:
https://www.creativity.foundation/
Kertas putih:
https://docs.creativity.foundation
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Tokenomik Altar of Creativity (AION): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Altar of Creativity (AION) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AION yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AION yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AION, terokai AION harga langsung token!

Cara Membeli AION

Berminat untuk menambah Altar of Creativity (AION) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AION, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Altar of Creativity (AION) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AION membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AION Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AION? Halaman ramalan harga AION kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi