Apakah itu OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OKZOO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AIOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang OKZOO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OKZOO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OKZOO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OKZOO (AIOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OKZOO (AIOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OKZOO.

Semak OKZOO ramalan harga sekarang!

Tokenomik OKZOO (AIOT)

Memahami tokenomik OKZOO (AIOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OKZOO (AIOT)

Mencari cara membeli OKZOO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OKZOO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIOT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

OKZOO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OKZOO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OKZOO Berapakah nilai OKZOO (AIOT) hari ini? Harga langsung AIOT dalam USD ialah 1.38957 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AIOT ke USD? $ 1.38957 . Lihat Harga semasa AIOT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OKZOO? Had pasaran untuk AIOT ialah $ 114.66M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AIOT? Bekalan edaran AIOT ialah 82.52M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIOT? AIOT mencapai harga ATH sebanyak 2.022925810880365 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIOT? AIOT melihat harga ATL sebanyak 0.04452569076105928 USD . Berapakah jumlah dagangan AIOT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIOTialah $ 182.30K USD . Adakah AIOT akan naik lebih tinggi tahun ini? AIOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

OKZOO (AIOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)