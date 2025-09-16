Lagi Mengenai AIOT

Maklumat Harga AIOT

Kertas putih AIOT

Laman Web Rasmi AIOT

Tokenomik AIOT

Ramalan Harga AIOT

Sejarah AIOT

AIOT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AIOT-ke-Fiat

AIOT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

OKZOO Logo

OKZOOHargae(AIOT)

1 AIOT ke USD Harga Langsung:

$1.38957
$1.38957$1.38957
-0.87%1D
USD
OKZOO (AIOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:12 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.3786
$ 1.3786$ 1.3786
24J Rendah
$ 1.41858
$ 1.41858$ 1.41858
24J Tinggi

$ 1.3786
$ 1.3786$ 1.3786

$ 1.41858
$ 1.41858$ 1.41858

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

-0.42%

-0.86%

-1.01%

-1.01%

OKZOO (AIOT) harga masa nyata ialah $ 1.38957. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIOT didagangkan antara $ 1.3786 rendah dan $ 1.41858 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIOT sepanjang masa ialah $ 2.022925810880365, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04452569076105928.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIOT telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OKZOO (AIOT) Maklumat Pasaran

No.342

$ 114.66M
$ 114.66M$ 114.66M

$ 182.30K
$ 182.30K$ 182.30K

$ 1.39B
$ 1.39B$ 1.39B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

Had Pasaran semasa OKZOO ialah $ 114.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 182.30K. Bekalan edaran AIOT ialah 82.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.39B.

OKZOO (AIOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OKZOO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0121954-0.86%
30 Hari$ +0.41269+42.24%
60 Hari$ +1.10375+386.16%
90 Hari$ +1.24098+835.17%
Perubahan Harga OKZOO Hari Ini

Hari ini, AIOT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0121954 (-0.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOKZOO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.41269 (+42.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OKZOO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIOT mengalami perubahan sebanyak $ +1.10375 (+386.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OKZOO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.24098 (+835.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OKZOO (AIOT)?

Semak OKZOOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OKZOO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OKZOO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OKZOO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OKZOO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OKZOO (AIOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OKZOO (AIOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OKZOO.

Semak OKZOO ramalan harga sekarang!

Tokenomik OKZOO (AIOT)

Memahami tokenomik OKZOO (AIOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OKZOO (AIOT)

Mencari cara membeli OKZOO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OKZOO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIOT kepada Mata Wang Tempatan

1 OKZOO(AIOT) ke VND
36,566.53455
1 OKZOO(AIOT) ke AUD
A$2.0704593
1 OKZOO(AIOT) ke GBP
1.0143861
1 OKZOO(AIOT) ke EUR
1.1672388
1 OKZOO(AIOT) ke USD
$1.38957
1 OKZOO(AIOT) ke MYR
RM5.836194
1 OKZOO(AIOT) ke TRY
57.3475539
1 OKZOO(AIOT) ke JPY
¥202.87722
1 OKZOO(AIOT) ke ARS
ARS$2,031.5235486
1 OKZOO(AIOT) ke RUB
115.4593713
1 OKZOO(AIOT) ke INR
122.3377428
1 OKZOO(AIOT) ke IDR
Rp22,779.8324208
1 OKZOO(AIOT) ke KRW
1,919.2879797
1 OKZOO(AIOT) ke PHP
79.1082201
1 OKZOO(AIOT) ke EGP
￡E.66.8105256
1 OKZOO(AIOT) ke BRL
R$7.3786167
1 OKZOO(AIOT) ke CAD
C$1.9037109
1 OKZOO(AIOT) ke BDT
169.249626
1 OKZOO(AIOT) ke NGN
2,077.0736532
1 OKZOO(AIOT) ke COP
$5,428.0078125
1 OKZOO(AIOT) ke ZAR
R.24.1368309
1 OKZOO(AIOT) ke UAH
57.2085969
1 OKZOO(AIOT) ke VES
Bs222.3312
1 OKZOO(AIOT) ke CLP
$1,320.0915
1 OKZOO(AIOT) ke PKR
Rs394.4155488
1 OKZOO(AIOT) ke KZT
751.9241184
1 OKZOO(AIOT) ke THB
฿44.0076819
1 OKZOO(AIOT) ke TWD
NT$41.8399527
1 OKZOO(AIOT) ke AED
د.إ5.0997219
1 OKZOO(AIOT) ke CHF
Fr1.0838646
1 OKZOO(AIOT) ke HKD
HK$10.8108546
1 OKZOO(AIOT) ke AMD
֏531.371568
1 OKZOO(AIOT) ke MAD
.د.م12.4644429
1 OKZOO(AIOT) ke MXN
$25.5264009
1 OKZOO(AIOT) ke SAR
ريال5.2108875
1 OKZOO(AIOT) ke PLN
4.9885563
1 OKZOO(AIOT) ke RON
лв5.9473596
1 OKZOO(AIOT) ke SEK
kr12.8396268
1 OKZOO(AIOT) ke BGN
лв2.2927905
1 OKZOO(AIOT) ke HUF
Ft457.8355236
1 OKZOO(AIOT) ke CZK
28.5556635
1 OKZOO(AIOT) ke KWD
د.ك0.42381885
1 OKZOO(AIOT) ke ILS
4.6272681
1 OKZOO(AIOT) ke AOA
Kz1,266.6903249
1 OKZOO(AIOT) ke BHD
.د.ب0.52386789
1 OKZOO(AIOT) ke BMD
$1.38957
1 OKZOO(AIOT) ke DKK
kr8.7681867
1 OKZOO(AIOT) ke HNL
L36.4484211
1 OKZOO(AIOT) ke MUR
62.8780425
1 OKZOO(AIOT) ke NAD
$24.1368309
1 OKZOO(AIOT) ke NOK
kr13.6038903
1 OKZOO(AIOT) ke NZD
$2.3205819
1 OKZOO(AIOT) ke PAB
B/.1.38957
1 OKZOO(AIOT) ke PGK
K5.8084026
1 OKZOO(AIOT) ke QAR
ر.ق5.0580348
1 OKZOO(AIOT) ke RSD
дин.137.6369085

OKZOO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OKZOO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OKZOO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OKZOO

Berapakah nilai OKZOO (AIOT) hari ini?
Harga langsung AIOT dalam USD ialah 1.38957 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIOT ke USD?
Harga semasa AIOT ke USD ialah $ 1.38957. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OKZOO?
Had pasaran untuk AIOT ialah $ 114.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIOT?
Bekalan edaran AIOT ialah 82.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIOT?
AIOT mencapai harga ATH sebanyak 2.022925810880365 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIOT?
AIOT melihat harga ATL sebanyak 0.04452569076105928 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIOTialah $ 182.30K USD.
Adakah AIOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:12 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AIOT-ke-USD

Jumlah

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 1.38957 USD

Berdagang AIOT

AIOTUSDC
$1.39709
$1.39709$1.39709
-0.41%
AIOTUSDT
$1.38957
$1.38957$1.38957
-0.88%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan