AIPAD Logo

AIPAD Harga (AIPAD)

1 AIPAD ke USD Harga Langsung:

$0.00936
$0.00936$0.00936
-5.64%1D
USD
AIPAD (AIPAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:16:59 (UTC+8)

AIPAD (AIPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00917
$ 0.00917$ 0.00917
24J Rendah
$ 0.01024
$ 0.01024$ 0.01024
24J Tinggi

$ 0.00917
$ 0.00917$ 0.00917

$ 0.01024
$ 0.01024$ 0.01024

$ 1.3174977731025719
$ 1.3174977731025719$ 1.3174977731025719

$ 0.00787151576235432
$ 0.00787151576235432$ 0.00787151576235432

+1.07%

-5.64%

-3.21%

-3.21%

AIPAD (AIPAD) harga masa nyata ialah $ 0.00936. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIPAD didagangkan antara $ 0.00917 rendah dan $ 0.01024 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIPAD sepanjang masa ialah $ 1.3174977731025719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00787151576235432.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIPAD telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, -5.64% dalam 24 jam dan -3.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIPAD (AIPAD) Maklumat Pasaran

No.1883

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 142.73K
$ 142.73K$ 142.73K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

194.29M
194.29M 194.29M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

199,049,334.2921128
199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

97.14%

BSC

Had Pasaran semasa AIPAD ialah $ 1.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 142.73K. Bekalan edaran AIPAD ialah 194.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 199049334.2921128. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.87M.

AIPAD (AIPAD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AIPAD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005595-5.64%
30 Hari$ -0.00198-17.47%
60 Hari$ -0.00049-4.98%
90 Hari$ -0.00088-8.60%
Perubahan Harga AIPAD Hari Ini

Hari ini, AIPAD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005595 (-5.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAIPAD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00198 (-17.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AIPAD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIPAD mengalami perubahan sebanyak $ -0.00049 (-4.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AIPAD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00088 (-8.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AIPAD (AIPAD)?

Semak AIPADhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AIPAD (AIPAD)

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

AIPAD tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AIPAD pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIPAD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AIPAD di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AIPAD anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AIPAD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AIPAD (AIPAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AIPAD (AIPAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIPAD.

Semak AIPAD ramalan harga sekarang!

Tokenomik AIPAD (AIPAD)

Memahami tokenomik AIPAD (AIPAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIPAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AIPAD (AIPAD)

Mencari cara membeli AIPAD? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AIPAD di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIPAD kepada Mata Wang Tempatan

AIPAD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AIPAD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AIPAD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIPAD

Berapakah nilai AIPAD (AIPAD) hari ini?
Harga langsung AIPAD dalam USD ialah 0.00936 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIPAD ke USD?
Harga semasa AIPAD ke USD ialah $ 0.00936. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AIPAD?
Had pasaran untuk AIPAD ialah $ 1.82M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIPAD?
Bekalan edaran AIPAD ialah 194.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIPAD?
AIPAD mencapai harga ATH sebanyak 1.3174977731025719 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIPAD?
AIPAD melihat harga ATL sebanyak 0.00787151576235432 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIPAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIPADialah $ 142.73K USD.
Adakah AIPAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIPAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIPADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:16:59 (UTC+8)

AIPAD (AIPAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

