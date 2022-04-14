Tokenomik AiRight (AIRI)

Tokenomik AiRight (AIRI)

Lihat cerapan utama tentang AiRight (AIRI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AiRight (AIRI) Maklumat

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

Laman Web Rasmi:
https://www.airight.io/
Kertas putih:
https://docs.airight.io/whitepaper/introduction
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f

AiRight (AIRI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AiRight (AIRI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 36.65K
$ 36.65K$ 36.65K
Jumlah Bekalan:
$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B
Bekalan Edaran:
$ 256.26M
$ 256.26M$ 256.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 271.70K
$ 271.70K$ 271.70K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.016499
$ 0.016499$ 0.016499
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000130302896071541
$ 0.000130302896071541$ 0.000130302896071541
Harga Semasa:
$ 0.000143
$ 0.000143$ 0.000143

Tokenomik AiRight (AIRI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AiRight (AIRI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIRI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIRI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIRI, terokai AIRI harga langsung token!

Cara Membeli AIRI

Berminat untuk menambah AiRight (AIRI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AIRI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

AiRight (AIRI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AIRI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AIRI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AIRI? Halaman ramalan harga AIRI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.