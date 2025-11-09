AI STARPOWERFRAGMENT Harga Hari Ini

Harga langsung AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) hari ini ialah $ 2.191, dengan 4.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AISPF kepada USD penukaran adalah $ 2.191 setiap AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AISPF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AISPF didagangkan antara $ 1.901 (rendah) dan $ 2.419 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AISPF dipindahkan +0.04% dalam sejam terakhir dan +5.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.71K.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.01M$ 46.01M $ 46.01M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa AI STARPOWERFRAGMENT ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.71K. Bekalan edaran AISPF ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.01M.