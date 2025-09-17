Apakah itu AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AiMalls pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang AiMalls di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AiMalls anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AiMalls Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AiMalls (AIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AiMalls (AIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AiMalls.

Semak AiMalls ramalan harga sekarang!

Tokenomik AiMalls (AIT)

Memahami tokenomik AiMalls (AIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AiMalls (AIT)

Mencari cara membeli AiMalls? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AiMalls di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

AiMalls Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AiMalls, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AiMalls Berapakah nilai AiMalls (AIT) hari ini? Harga langsung AIT dalam USD ialah 0.931 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AIT ke USD? $ 0.931 . Lihat Harga semasa AIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AiMalls? Had pasaran untuk AIT ialah $ 187.95K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AIT? Bekalan edaran AIT ialah 201.89K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIT? AIT mencapai harga ATH sebanyak 30.417308906106708 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIT? AIT melihat harga ATL sebanyak 0.7373988825170275 USD . Berapakah jumlah dagangan AIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AITialah $ 3.25K USD . Adakah AIT akan naik lebih tinggi tahun ini? AIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AiMalls (AIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan