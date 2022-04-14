Tokenomik AiMalls (AIT)

Tokenomik AiMalls (AIT)

Lihat cerapan utama tentang AiMalls (AIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AiMalls (AIT) Maklumat

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

Laman Web Rasmi:
https://aimalls.app
Kertas putih:
https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f

AiMalls (AIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AiMalls (AIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 186.34K
$ 186.34K$ 186.34K
Jumlah Bekalan:
$ 834.54K
$ 834.54K$ 834.54K
Bekalan Edaran:
$ 201.89K
$ 201.89K$ 201.89K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 770.28K
$ 770.28K$ 770.28K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 19.8
$ 19.8$ 19.8
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.7373988825170275
$ 0.7373988825170275$ 0.7373988825170275
Harga Semasa:
$ 0.923
$ 0.923$ 0.923

Tokenomik AiMalls (AIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AiMalls (AIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIT, terokai AIT harga langsung token!

Cara Membeli AIT

Berminat untuk menambah AiMalls (AIT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AIT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

AiMalls (AIT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AIT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AIT? Halaman ramalan harga AIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.