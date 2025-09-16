Solidus Ai TechHargae(AITECH)
Solidus Ai Tech (AITECH) harga masa nyata ialah $ 0.03288. Sepanjang 24 jam yang lalu, AITECH didagangkan antara $ 0.03163 rendah dan $ 0.03326 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AITECH sepanjang masa ialah $ 0.49763528365825555, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.012467981829482607.
Dari segi prestasi jangka pendek, AITECH telah berubah sebanyak +0.48% sejak sejam yang lalu, +2.27% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Solidus Ai Tech ialah $ 52.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.21M. Bekalan edaran AITECH ialah 1.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1987211428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.76M.
Jejaki perubahan harga untuk Solidus Ai Tech hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0007298
|+2.27%
|30 Hari
|$ -0.00942
|-22.27%
|60 Hari
|$ -0.01262
|-27.74%
|90 Hari
|$ -0.01107
|-25.19%
Hari ini, AITECH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007298 (+2.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00942 (-22.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AITECH mengalami perubahan sebanyak $ -0.01262 (-27.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01107 (-25.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solidus Ai Tech pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.
Selain itu, anda boleh:-
- Semak AITECH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solidus Ai Tech di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.
Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solidus Ai Tech anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.
Memahami tokenomik Solidus Ai Tech (AITECH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AITECH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solidus Ai Tech, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
