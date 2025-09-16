Lagi Mengenai AITECH

Solidus Ai Tech Logo

Solidus Ai TechHargae(AITECH)

1 AITECH ke USD Harga Langsung:

$0.03288
$0.03288$0.03288
+2.27%1D
USD
Solidus Ai Tech (AITECH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:27 (UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03163
$ 0.03163$ 0.03163
24J Rendah
$ 0.03326
$ 0.03326$ 0.03326
24J Tinggi

$ 0.03163
$ 0.03163$ 0.03163

$ 0.03326
$ 0.03326$ 0.03326

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607

+0.48%

+2.27%

+0.36%

+0.36%

Solidus Ai Tech (AITECH) harga masa nyata ialah $ 0.03288. Sepanjang 24 jam yang lalu, AITECH didagangkan antara $ 0.03163 rendah dan $ 0.03326 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AITECH sepanjang masa ialah $ 0.49763528365825555, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.012467981829482607.

Dari segi prestasi jangka pendek, AITECH telah berubah sebanyak +0.48% sejak sejam yang lalu, +2.27% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solidus Ai Tech (AITECH) Maklumat Pasaran

No.573

$ 52.70M
$ 52.70M$ 52.70M

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 65.76M
$ 65.76M$ 65.76M

1.60B
1.60B 1.60B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,987,211,428
1,987,211,428 1,987,211,428

80.13%

BSC

Had Pasaran semasa Solidus Ai Tech ialah $ 52.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.21M. Bekalan edaran AITECH ialah 1.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1987211428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.76M.

Solidus Ai Tech (AITECH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solidus Ai Tech hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007298+2.27%
30 Hari$ -0.00942-22.27%
60 Hari$ -0.01262-27.74%
90 Hari$ -0.01107-25.19%
Perubahan Harga Solidus Ai Tech Hari Ini

Hari ini, AITECH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007298 (+2.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolidus Ai Tech

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00942 (-22.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solidus Ai Tech

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AITECH mengalami perubahan sebanyak $ -0.01262 (-27.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solidus Ai Tech

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01107 (-25.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solidus Ai Tech (AITECH)?

Semak Solidus Ai Techhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

Solidus Ai Tech tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solidus Ai Tech pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AITECH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solidus Ai Tech di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solidus Ai Tech anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solidus Ai Tech Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solidus Ai Tech (AITECH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solidus Ai Tech (AITECH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solidus Ai Tech.

Semak Solidus Ai Tech ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solidus Ai Tech (AITECH)

Memahami tokenomik Solidus Ai Tech (AITECH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AITECH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solidus Ai Tech (AITECH)

Mencari cara membeli Solidus Ai Tech? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solidus Ai Tech di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AITECH kepada Mata Wang Tempatan

1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke VND
865.2372
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AUD
A$0.0489912
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke GBP
0.0240024
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke EUR
0.0276192
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke USD
$0.03288
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MYR
RM0.138096
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TRY
1.3569576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke JPY
¥4.80048
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ARS
ARS$48.0699024
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RUB
2.7319992
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke INR
2.8947552
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke IDR
Rp539.0163072
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KRW
45.4141848
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PHP
1.8718584
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke EGP
￡E.1.5808704
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BRL
R$0.1745928
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CAD
C$0.0450456
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BDT
4.004784
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NGN
49.1477088
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke COP
$128.4375
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ZAR
R.0.5711256
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke UAH
1.3536696
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke VES
Bs5.2608
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CLP
$31.236
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PKR
Rs9.3326592
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KZT
17.7920256
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke THB
฿1.0413096
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke TWD
NT$0.9900168
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AED
د.إ0.1206696
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CHF
Fr0.0256464
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke HKD
HK$0.2558064
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AMD
֏12.573312
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MAD
.د.م0.2949336
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MXN
$0.6040056
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SAR
ريال0.1233
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PLN
0.1180392
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RON
лв0.1407264
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke SEK
kr0.3038112
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BGN
лв0.054252
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke HUF
Ft10.8333024
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke CZK
0.675684
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke KWD
د.ك0.0100284
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke ILS
0.1094904
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke AOA
Kz29.9724216
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BHD
.د.ب0.01239576
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke BMD
$0.03288
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke DKK
kr0.2074728
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke HNL
L0.8624424
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke MUR
1.48782
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NAD
$0.5711256
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NOK
kr0.3218952
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke NZD
$0.0549096
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PAB
B/.0.03288
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke PGK
K0.1374384
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke QAR
ر.ق0.1196832
1 Solidus Ai Tech(AITECH) ke RSD
дин.3.256764

Solidus Ai Tech Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solidus Ai Tech, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solidus Ai Tech Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solidus Ai Tech

Berapakah nilai Solidus Ai Tech (AITECH) hari ini?
Harga langsung AITECH dalam USD ialah 0.03288 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AITECH ke USD?
Harga semasa AITECH ke USD ialah $ 0.03288. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solidus Ai Tech?
Had pasaran untuk AITECH ialah $ 52.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AITECH?
Bekalan edaran AITECH ialah 1.60B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AITECH?
AITECH mencapai harga ATH sebanyak 0.49763528365825555 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AITECH?
AITECH melihat harga ATL sebanyak 0.012467981829482607 USD.
Berapakah jumlah dagangan AITECH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AITECHialah $ 2.21M USD.
Adakah AITECH akan naik lebih tinggi tahun ini?
AITECH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AITECHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

