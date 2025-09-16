Lagi Mengenai AITPROTOCOL

1 AITPROTOCOL ke USD Harga Langsung:

$0.00505
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:22 (UTC+8)

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00467
24J Rendah
$ 0.00519
24J Tinggi

AIT Protocol (AITPROTOCOL) harga masa nyata ialah $ 0.00505. Sepanjang 24 jam yang lalu, AITPROTOCOL didagangkan antara $ 0.00467 rendah dan $ 0.00519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AITPROTOCOL sepanjang masa ialah $ 1.2080092865071796, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004750920224296018.

Dari segi prestasi jangka pendek, AITPROTOCOL telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +4.12% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Maklumat Pasaran

No.2006

$ 1.49M
$ 3.35K
$ 1.50M
295.61M
297,604,759.67804533
ETH

Had Pasaran semasa AIT Protocol ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.35K. Bekalan edaran AITPROTOCOL ialah 295.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 297604759.67804533. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.50M.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AIT Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001998+4.12%
30 Hari$ -0.00657-56.55%
60 Hari$ -0.01227-70.85%
90 Hari$ -0.00539-51.63%
Perubahan Harga AIT Protocol Hari Ini

Hari ini, AITPROTOCOL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001998 (+4.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAIT Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00657 (-56.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AIT Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AITPROTOCOL mengalami perubahan sebanyak $ -0.01227 (-70.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AIT Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00539 (-51.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AIT Protocol (AITPROTOCOL)?

Semak AIT Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AIT Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AITPROTOCOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AIT Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AIT Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AIT Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AIT Protocol (AITPROTOCOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AIT Protocol (AITPROTOCOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIT Protocol.

Semak AIT Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Memahami tokenomik AIT Protocol (AITPROTOCOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AITPROTOCOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Mencari cara membeli AIT Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AIT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AITPROTOCOL kepada Mata Wang Tempatan

1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke VND
132.89075
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AUD
A$0.007575
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke GBP
0.0036865
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke EUR
0.004242
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke USD
$0.00505
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MYR
RM0.02121
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TRY
0.208464
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke JPY
¥0.7373
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ARS
ARS$7.382999
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RUB
0.42016
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke INR
0.444501
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke IDR
Rp82.786872
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KRW
6.984756
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PHP
0.28684
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke EGP
￡E.0.242804
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BRL
R$0.026765
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CAD
C$0.0069185
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BDT
0.61509
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NGN
7.548538
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke COP
$19.6498025
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ZAR
R.0.087668
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke UAH
0.2079085
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke VES
Bs0.808
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CLP
$4.7975
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PKR
Rs1.433392
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KZT
2.732656
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke THB
฿0.160186
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke TWD
NT$0.1519545
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AED
د.إ0.0185335
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CHF
Fr0.003939
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke HKD
HK$0.039289
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AMD
֏1.93112
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MAD
.د.م0.0452985
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MXN
$0.092516
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SAR
ريال0.0189375
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PLN
0.0181295
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RON
лв0.0215635
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke SEK
kr0.046662
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BGN
лв0.0083325
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke HUF
Ft1.663369
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke CZK
0.103727
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke KWD
د.ك0.0015352
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke ILS
0.0168165
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke AOA
Kz4.6034285
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BHD
.د.ب0.00190385
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke BMD
$0.00505
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke DKK
kr0.031815
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke HNL
L0.1324615
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke MUR
0.2285125
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NAD
$0.0877185
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NOK
kr0.049389
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke NZD
$0.0084335
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PAB
B/.0.00505
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke PGK
K0.021109
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke QAR
ر.ق0.018382
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) ke RSD
дин.0.49995

AIT Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AIT Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AIT Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIT Protocol

Berapakah nilai AIT Protocol (AITPROTOCOL) hari ini?
Harga langsung AITPROTOCOL dalam USD ialah 0.00505 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AITPROTOCOL ke USD?
Harga semasa AITPROTOCOL ke USD ialah $ 0.00505. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AIT Protocol?
Had pasaran untuk AITPROTOCOL ialah $ 1.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AITPROTOCOL?
Bekalan edaran AITPROTOCOL ialah 295.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL mencapai harga ATH sebanyak 1.2080092865071796 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL melihat harga ATL sebanyak 0.004750920224296018 USD.
Berapakah jumlah dagangan AITPROTOCOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AITPROTOCOLialah $ 3.35K USD.
Adakah AITPROTOCOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
AITPROTOCOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AITPROTOCOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:22 (UTC+8)

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

