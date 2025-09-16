Apakah itu AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol Ramalan Harga (USD)

Tokenomik AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Memahami tokenomik AIT Protocol (AITPROTOCOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIT Protocol Berapakah nilai AIT Protocol (AITPROTOCOL) hari ini? Harga langsung AITPROTOCOL dalam USD ialah 0.00505 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AITPROTOCOL ke USD? $ 0.00505 . Lihat Harga semasa AITPROTOCOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AIT Protocol? Had pasaran untuk AITPROTOCOL ialah $ 1.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AITPROTOCOL? Bekalan edaran AITPROTOCOL ialah 295.61M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AITPROTOCOL? AITPROTOCOL mencapai harga ATH sebanyak 1.2080092865071796 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AITPROTOCOL? AITPROTOCOL melihat harga ATL sebanyak 0.004750920224296018 USD . Berapakah jumlah dagangan AITPROTOCOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AITPROTOCOLialah $ 3.35K USD . Adakah AITPROTOCOL akan naik lebih tinggi tahun ini? AITPROTOCOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AITPROTOCOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

