The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
Tokenomik AIT Protocol (AITPROTOCOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AIT Protocol (AITPROTOCOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AITPROTOCOL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AITPROTOCOL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AITPROTOCOL, terokai AITPROTOCOL harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
