AITV Harga Hari Ini

Harga langsung AITV (AITV) hari ini ialah $ 0.0834, dengan 1.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AITV kepada USD penukaran adalah $ 0.0834 setiap AITV.

AITV kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AITV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AITV didagangkan antara $ 0.0816 (rendah) dan $ 0.0851 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AITV dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -4.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 476.20.

AITV (AITV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 476.20$ 476.20 $ 476.20 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.40M$ 83.40M $ 83.40M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa AITV ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 476.20. Bekalan edaran AITV ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.40M.