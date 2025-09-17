Lagi Mengenai AIVA

AI Voice Agents (AIVA) Carta Harga Langsung
AI Voice Agents (AIVA) Maklumat Harga (USD)

-5.28%

-5.28%

AI Voice Agents (AIVA) harga masa nyata ialah $ 0.0001402. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIVA didagangkan antara $ 0.0001394 rendah dan $ 0.0001597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIVA sepanjang masa ialah $ 0.05191103641611002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000139502070231676.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIVA telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan -5.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa AI Voice Agents ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.82K. Bekalan edaran AIVA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.20K.

Jejaki perubahan harga untuk AI Voice Agents hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000295-0.21%
30 Hari$ -0.00004-22.20%
60 Hari$ -0.0001378-49.57%
90 Hari$ -0.0001228-46.70%
Perubahan Harga AI Voice Agents Hari Ini

Hari ini, AIVA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000295 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAI Voice Agents

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00004 (-22.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AI Voice Agents

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001378 (-49.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AI Voice Agents

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0001228 (-46.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AI Voice Agents (AIVA)?

Semak AI Voice Agentshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AI Voice Agents pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AI Voice Agents di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AI Voice Agents anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AI Voice Agents Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI Voice Agents (AIVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI Voice Agents (AIVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Voice Agents.

Semak AI Voice Agents ramalan harga sekarang!

Tokenomik AI Voice Agents (AIVA)

Memahami tokenomik AI Voice Agents (AIVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AI Voice Agents (AIVA)

Mencari cara membeli AI Voice Agents? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AI Voice Agents di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI Voice Agents

Berapakah nilai AI Voice Agents (AIVA) hari ini?
Harga langsung AIVA dalam USD ialah 0.0001402 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIVA ke USD?
Harga semasa AIVA ke USD ialah $ 0.0001402. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AI Voice Agents?
Had pasaran untuk AIVA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIVA?
Bekalan edaran AIVA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIVA?
AIVA mencapai harga ATH sebanyak 0.05191103641611002 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIVA?
AIVA melihat harga ATL sebanyak 0.000139502070231676 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIVAialah $ 11.82K USD.
Adakah AIVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
AI Voice Agents (AIVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

