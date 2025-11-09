Ai Xovia Harga Hari Ini

Harga langsung Ai Xovia (AIX) hari ini ialah $ 1.919931, dengan 4.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIX kepada USD penukaran adalah $ 1.919931 setiap AIX.

Ai Xovia kini berada pada kedudukan #3481 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIX didagangkan antara $ 1.871 (rendah) dan $ 2.061473 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 51.257963, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.6605668343705937.

Dalam prestasi jangka pendek, AIX dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -16.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.42M.

Ai Xovia (AIX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3481 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.99M$ 191.99M $ 191.99M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Ai Xovia ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.42M. Bekalan edaran AIX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999989.148041565. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.99M.