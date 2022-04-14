Tokenomik AthenaX9 (AIX9)
AthenaX9 (AIX9) Maklumat
AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.
AthenaX9 (AIX9) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AthenaX9 (AIX9), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik AthenaX9 (AIX9): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AthenaX9 (AIX9) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AIX9 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AIX9 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AIX9, terokai AIX9 harga langsung token!
Cara Membeli AIX9
Berminat untuk menambah AthenaX9 (AIX9) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AIX9, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
AthenaX9 (AIX9) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga AIX9 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
AIX9 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju AIX9? Halaman ramalan harga AIX9 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Beli AthenaX9 (AIX9)
Jumlah
1 AIX9 = 0.000863 USD