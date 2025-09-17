Lagi Mengenai AIXBT

Aixbt Logo

Aixbt (AIXBT)

1 AIXBT ke USD Harga Langsung:

$0.1138
$0.1138$0.1138
-0.61%1D
USD
Aixbt (AIXBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:05:43 (UTC+8)

Aixbt (AIXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1091
$ 0.1091$ 0.1091
24J Rendah
$ 0.1149
$ 0.1149$ 0.1149
24J Tinggi

$ 0.1091
$ 0.1091$ 0.1091

$ 0.1149
$ 0.1149$ 0.1149

$ 0.9474609087978645
$ 0.9474609087978645$ 0.9474609087978645

$ 0.00007942523368312
$ 0.00007942523368312$ 0.00007942523368312

-0.70%

-0.61%

-2.41%

-2.41%

Aixbt (AIXBT) harga masa nyata ialah $ 0.1135. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIXBT didagangkan antara $ 0.1091 rendah dan $ 0.1149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIXBT sepanjang masa ialah $ 0.9474609087978645, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007942523368312.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIXBT telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan -2.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aixbt (AIXBT) Maklumat Pasaran

No.351

$ 111.19M
$ 111.19M$ 111.19M

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 113.50M
$ 113.50M$ 113.50M

979.65M
979.65M 979.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,914,867.3841392
998,914,867.3841392 998,914,867.3841392

97.96%

BASE

Had Pasaran semasa Aixbt ialah $ 111.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.90M. Bekalan edaran AIXBT ialah 979.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998914867.3841392. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.50M.

Aixbt (AIXBT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aixbt hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000698-0.61%
30 Hari$ -0.0088-7.20%
60 Hari$ -0.0539-32.20%
90 Hari$ -0.0331-22.58%
Perubahan Harga Aixbt Hari Ini

Hari ini, AIXBT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000698 (-0.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAixbt

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0088 (-7.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aixbt

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIXBT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0539 (-32.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aixbt

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0331 (-22.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aixbt (AIXBT)?

Semak Aixbthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aixbt (AIXBT)

Aixbt is a meme coin on the Base chain.

Aixbt tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aixbt pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIXBT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aixbt di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aixbt anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aixbt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aixbt (AIXBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aixbt (AIXBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aixbt.

Semak Aixbt ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aixbt (AIXBT)

Memahami tokenomik Aixbt (AIXBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIXBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aixbt (AIXBT)

Mencari cara membeli Aixbt? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aixbt di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIXBT kepada Mata Wang Tempatan

Aixbt Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aixbt, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aixbt Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aixbt

Berapakah nilai Aixbt (AIXBT) hari ini?
Harga langsung AIXBT dalam USD ialah 0.1135 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIXBT ke USD?
Harga semasa AIXBT ke USD ialah $ 0.1135. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aixbt?
Had pasaran untuk AIXBT ialah $ 111.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIXBT?
Bekalan edaran AIXBT ialah 979.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIXBT?
AIXBT mencapai harga ATH sebanyak 0.9474609087978645 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIXBT?
AIXBT melihat harga ATL sebanyak 0.00007942523368312 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIXBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIXBTialah $ 1.90M USD.
Adakah AIXBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIXBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIXBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:05:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

