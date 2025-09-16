Lagi Mengenai AIXCB

Maklumat Harga AIXCB

Laman Web Rasmi AIXCB

Tokenomik AIXCB

Ramalan Harga AIXCB

Sejarah AIXCB

AIXCB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AIXCB-ke-Fiat

AIXCB Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AIXCB by Virtuals Logo

AIXCB by VirtualsHargae(AIXCB)

1 AIXCB ke USD Harga Langsung:

$0.0023
$0.0023$0.0023
+6.67%1D
USD
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:44 (UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002156
$ 0.002156$ 0.002156
24J Rendah
$ 0.002338
$ 0.002338$ 0.002338
24J Tinggi

$ 0.002156
$ 0.002156$ 0.002156

$ 0.002338
$ 0.002338$ 0.002338

$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416$ 0.11715465291895416

$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845

0.00%

+6.67%

+2.31%

+2.31%

AIXCB by Virtuals (AIXCB) harga masa nyata ialah $ 0.0023. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIXCB didagangkan antara $ 0.002156 rendah dan $ 0.002338 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIXCB sepanjang masa ialah $ 0.11715465291895416, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000575701489026845.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIXCB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +6.67% dalam 24 jam dan +2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Maklumat Pasaran

No.1815

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 1.52K
$ 1.52K$ 1.52K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

993.51M
993.51M 993.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,506,898
993,506,898 993,506,898

99.35%

BASE

Had Pasaran semasa AIXCB by Virtuals ialah $ 2.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.52K. Bekalan edaran AIXCB ialah 993.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993506898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.30M.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AIXCB by Virtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00014382+6.67%
30 Hari$ -0.000679-22.80%
60 Hari$ -0.002174-48.60%
90 Hari$ -0.005695-71.24%
Perubahan Harga AIXCB by Virtuals Hari Ini

Hari ini, AIXCB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00014382 (+6.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAIXCB by Virtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000679 (-22.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AIXCB by Virtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AIXCB mengalami perubahan sebanyak $ -0.002174 (-48.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AIXCB by Virtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.005695 (-71.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AIXCB by Virtuals (AIXCB)?

Semak AIXCB by Virtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AIXCB by Virtuals pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AIXCB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AIXCB by Virtuals di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AIXCB by Virtuals anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AIXCB by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AIXCB by Virtuals (AIXCB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AIXCB by Virtuals (AIXCB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIXCB by Virtuals.

Semak AIXCB by Virtuals ramalan harga sekarang!

Tokenomik AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Memahami tokenomik AIXCB by Virtuals (AIXCB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIXCB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Mencari cara membeli AIXCB by Virtuals? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AIXCB by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AIXCB kepada Mata Wang Tempatan

1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke VND
60.5245
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AUD
A$0.00345
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke GBP
0.001679
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke EUR
0.001932
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke USD
$0.0023
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MYR
RM0.00966
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TRY
0.094944
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke JPY
¥0.3358
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ARS
ARS$3.362554
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RUB
0.19136
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke INR
0.202446
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke IDR
Rp37.704912
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KRW
3.181176
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PHP
0.13064
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke EGP
￡E.0.110584
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BRL
R$0.01219
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CAD
C$0.003151
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BDT
0.28014
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NGN
3.437948
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke COP
$8.949415
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ZAR
R.0.039928
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke UAH
0.094691
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke VES
Bs0.368
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CLP
$2.185
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PKR
Rs0.652832
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KZT
1.244576
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke THB
฿0.072956
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke TWD
NT$0.069207
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AED
د.إ0.008441
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CHF
Fr0.001794
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke HKD
HK$0.017894
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AMD
֏0.87952
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MAD
.د.م0.020631
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MXN
$0.042136
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SAR
ريال0.008625
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PLN
0.008257
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RON
лв0.009821
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke SEK
kr0.021252
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BGN
лв0.003795
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke HUF
Ft0.757574
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke CZK
0.047242
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke KWD
د.ك0.0006992
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke ILS
0.007659
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke AOA
Kz2.096611
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BHD
.د.ب0.0008671
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke BMD
$0.0023
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke DKK
kr0.01449
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke HNL
L0.060329
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke MUR
0.104075
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NAD
$0.039951
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NOK
kr0.022494
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke NZD
$0.003841
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PAB
B/.0.0023
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke PGK
K0.009614
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke QAR
ر.ق0.008372
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ke RSD
дин.0.2277

AIXCB by Virtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AIXCB by Virtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web AIXCB by Virtuals Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIXCB by Virtuals

Berapakah nilai AIXCB by Virtuals (AIXCB) hari ini?
Harga langsung AIXCB dalam USD ialah 0.0023 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIXCB ke USD?
Harga semasa AIXCB ke USD ialah $ 0.0023. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AIXCB by Virtuals?
Had pasaran untuk AIXCB ialah $ 2.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIXCB?
Bekalan edaran AIXCB ialah 993.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIXCB?
AIXCB mencapai harga ATH sebanyak 0.11715465291895416 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIXCB?
AIXCB melihat harga ATL sebanyak 0.000575701489026845 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIXCB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIXCBialah $ 1.52K USD.
Adakah AIXCB akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIXCB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIXCBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:44 (UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AIXCB-ke-USD

Jumlah

AIXCB
AIXCB
USD
USD

1 AIXCB = 0.0023 USD

Berdagang AIXCB

AIXCBUSDT
$0.0023
$0.0023$0.0023
+6.67%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan