1 AJUN ke USD Harga Langsung:

$0.000512
0.00%1D
Ajuna Network (AJUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:34 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000512
24J Rendah
$ 0.000512
24J Tinggi

$ 0.000512
$ 0.000512
$ 0.07959326945580884
$ 0.000601804700361524
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ajuna Network (AJUN) harga masa nyata ialah $ 0.000512. Sepanjang 24 jam yang lalu, AJUN didagangkan antara $ 0.000512 rendah dan $ 0.000512 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AJUN sepanjang masa ialah $ 0.07959326945580884, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000601804700361524.

Dari segi prestasi jangka pendek, AJUN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ajuna Network (AJUN) Maklumat Pasaran

No.7246

$ 0.00
$ 0.00
$ 256.00K
0.00
500,000,000
499,999,992.4957381
0.00%

AJUN

Had Pasaran semasa Ajuna Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran AJUN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 499999992.4957381. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 256.00K.

Ajuna Network (AJUN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ajuna Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000005-0.97%
60 Hari$ -0.000409-44.41%
90 Hari$ -0.000835-61.99%
Perubahan Harga Ajuna Network Hari Ini

Hari ini, AJUN mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAjuna Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000005 (-0.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ajuna Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AJUN mengalami perubahan sebanyak $ -0.000409 (-44.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ajuna Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000835 (-61.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ajuna Network (AJUN)?

Semak Ajuna Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ajuna Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AJUN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ajuna Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ajuna Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ajuna Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ajuna Network (AJUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ajuna Network (AJUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ajuna Network.

Semak Ajuna Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ajuna Network (AJUN)

Memahami tokenomik Ajuna Network (AJUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AJUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ajuna Network (AJUN)

Mencari cara membeli Ajuna Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ajuna Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AJUN kepada Mata Wang Tempatan

1 Ajuna Network(AJUN) ke VND
13.47328
1 Ajuna Network(AJUN) ke AUD
A$0.00076288
1 Ajuna Network(AJUN) ke GBP
0.00037376
1 Ajuna Network(AJUN) ke EUR
0.00043008
1 Ajuna Network(AJUN) ke USD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) ke MYR
RM0.0021504
1 Ajuna Network(AJUN) ke TRY
0.02113024
1 Ajuna Network(AJUN) ke JPY
¥0.074752
1 Ajuna Network(AJUN) ke ARS
ARS$0.74853376
1 Ajuna Network(AJUN) ke RUB
0.04254208
1 Ajuna Network(AJUN) ke INR
0.04507648
1 Ajuna Network(AJUN) ke IDR
Rp8.39344128
1 Ajuna Network(AJUN) ke KRW
0.70717952
1 Ajuna Network(AJUN) ke PHP
0.02914816
1 Ajuna Network(AJUN) ke EGP
￡E.0.02461696
1 Ajuna Network(AJUN) ke BRL
R$0.00271872
1 Ajuna Network(AJUN) ke CAD
C$0.00070144
1 Ajuna Network(AJUN) ke BDT
0.0623616
1 Ajuna Network(AJUN) ke NGN
0.76531712
1 Ajuna Network(AJUN) ke COP
$2
1 Ajuna Network(AJUN) ke ZAR
R.0.00889344
1 Ajuna Network(AJUN) ke UAH
0.02107904
1 Ajuna Network(AJUN) ke VES
Bs0.08192
1 Ajuna Network(AJUN) ke CLP
$0.4864
1 Ajuna Network(AJUN) ke PKR
Rs0.14532608
1 Ajuna Network(AJUN) ke KZT
0.27705344
1 Ajuna Network(AJUN) ke THB
฿0.01621504
1 Ajuna Network(AJUN) ke TWD
NT$0.01541632
1 Ajuna Network(AJUN) ke AED
د.إ0.00187904
1 Ajuna Network(AJUN) ke CHF
Fr0.00039936
1 Ajuna Network(AJUN) ke HKD
HK$0.00398336
1 Ajuna Network(AJUN) ke AMD
֏0.1957888
1 Ajuna Network(AJUN) ke MAD
.د.م0.00459264
1 Ajuna Network(AJUN) ke MXN
$0.00940544
1 Ajuna Network(AJUN) ke SAR
ريال0.00192
1 Ajuna Network(AJUN) ke PLN
0.00183808
1 Ajuna Network(AJUN) ke RON
лв0.00219136
1 Ajuna Network(AJUN) ke SEK
kr0.00473088
1 Ajuna Network(AJUN) ke BGN
лв0.0008448
1 Ajuna Network(AJUN) ke HUF
Ft0.16869376
1 Ajuna Network(AJUN) ke CZK
0.0105216
1 Ajuna Network(AJUN) ke KWD
د.ك0.00015616
1 Ajuna Network(AJUN) ke ILS
0.00170496
1 Ajuna Network(AJUN) ke AOA
Kz0.46672384
1 Ajuna Network(AJUN) ke BHD
.د.ب0.000193024
1 Ajuna Network(AJUN) ke BMD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) ke DKK
kr0.00323072
1 Ajuna Network(AJUN) ke HNL
L0.01342976
1 Ajuna Network(AJUN) ke MUR
0.023168
1 Ajuna Network(AJUN) ke NAD
$0.00889344
1 Ajuna Network(AJUN) ke NOK
kr0.00501248
1 Ajuna Network(AJUN) ke NZD
$0.00085504
1 Ajuna Network(AJUN) ke PAB
B/.0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) ke PGK
K0.00214016
1 Ajuna Network(AJUN) ke QAR
ر.ق0.00186368
1 Ajuna Network(AJUN) ke RSD
дин.0.0507136

Ajuna Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ajuna Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ajuna Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ajuna Network

Berapakah nilai Ajuna Network (AJUN) hari ini?
Harga langsung AJUN dalam USD ialah 0.000512 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AJUN ke USD?
Harga semasa AJUN ke USD ialah $ 0.000512. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ajuna Network?
Had pasaran untuk AJUN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AJUN?
Bekalan edaran AJUN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AJUN?
AJUN mencapai harga ATH sebanyak 0.07959326945580884 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AJUN?
AJUN melihat harga ATL sebanyak 0.000601804700361524 USD.
Berapakah jumlah dagangan AJUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AJUNialah $ 0.00 USD.
Adakah AJUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
AJUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AJUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:34 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

