She Rises (AKA)

1 AKA ke USD Harga Langsung:

$0.0011444
-1.82%1D
USD
She Rises (AKA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:51 (UTC+8)

She Rises (AKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0011407
24J Rendah
$ 0.0011749
24J Tinggi

$ 0.0011407
$ 0.0011749
$ 0.057281674782330164
$ 0.00081776249475836
+0.16%

-1.82%

-12.66%

-12.66%

She Rises (AKA) harga masa nyata ialah $ 0.0011439. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKA didagangkan antara $ 0.0011407 rendah dan $ 0.0011749 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKA sepanjang masa ialah $ 0.057281674782330164, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00081776249475836.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKA telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -1.82% dalam 24 jam dan -12.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

She Rises (AKA) Maklumat Pasaran

No.2120

$ 1.14M
$ 87.72K
$ 1.14M
999.99M
999,991,183.47
SOL

Had Pasaran semasa She Rises ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 87.72K. Bekalan edaran AKA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999991183.47. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.

She Rises (AKA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk She Rises hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000021214-1.82%
30 Hari$ -0.0011646-50.45%
60 Hari$ -0.0006159-35.00%
90 Hari$ -0.0002803-19.69%
Perubahan Harga She Rises Hari Ini

Hari ini, AKA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000021214 (-1.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariShe Rises

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0011646 (-50.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari She Rises

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AKA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0006159 (-35.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari She Rises

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0002803 (-19.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga She Rises (AKA)?

Semak She Riseshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

She Rises tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus She Rises pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AKA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang She Rises di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian She Rises anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

She Rises Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai She Rises (AKA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset She Rises (AKA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk She Rises.

Semak She Rises ramalan harga sekarang!

Tokenomik She Rises (AKA)

Memahami tokenomik She Rises (AKA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AKA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli She Rises (AKA)

Mencari cara membeli She Rises? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah She Rises di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AKA kepada Mata Wang Tempatan

She Rises Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang She Rises, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web She Rises Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai She Rises

Berapakah nilai She Rises (AKA) hari ini?
Harga langsung AKA dalam USD ialah 0.0011439 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AKA ke USD?
Harga semasa AKA ke USD ialah $ 0.0011439. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran She Rises?
Had pasaran untuk AKA ialah $ 1.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AKA?
Bekalan edaran AKA ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AKA?
AKA mencapai harga ATH sebanyak 0.057281674782330164 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AKA?
AKA melihat harga ATL sebanyak 0.00081776249475836 USD.
Berapakah jumlah dagangan AKA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AKAialah $ 87.72K USD.
Adakah AKA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AKA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AKAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

