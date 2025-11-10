BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga AKEDO langsung hari ini ialah 0.0010971 USD.AKE modal pasaran ialah 25,009,765.875 USD. Jejaki masa nyata AKE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

AKEDO Logo

AKEDOHargae(AKE)

1 AKE ke USD Harga Langsung:

$0.0010981
$0.0010981
-0.29%1D
USD
AKEDO (AKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:06:46 (UTC+8)

AKEDO Harga Hari Ini

Harga langsung AKEDO (AKE) hari ini ialah $ 0.0010971, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AKE kepada USD penukaran adalah $ 0.0010971 setiap AKE.

AKEDO kini berada pada kedudukan #735 mengikut permodalan pasaran pada $ 25.01M, dengan bekalan edaran sebanyak 22.80B AKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AKE didagangkan antara $ 0.0010552 (rendah) dan $ 0.001113 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.003244164590350006, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000357263506855573.

Dalam prestasi jangka pendek, AKE dipindahkan -0.95% dalam sejam terakhir dan -14.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 83.66K.

AKEDO (AKE) Maklumat Pasaran

No.735

$ 25.01M
$ 25.01M

$ 83.66K
$ 83.66K

$ 109.71M
$ 109.71M

22.80B
22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

22.79%

BSC

Had Pasaran semasa AKEDO ialah $ 25.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 83.66K. Bekalan edaran AKE ialah 22.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.71M.

AKEDO Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0010552
$ 0.0010552
24J Rendah
$ 0.001113
$ 0.001113
24J Tinggi

$ 0.0010552
$ 0.0010552

$ 0.001113
$ 0.001113

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573

-0.95%

-0.29%

-14.37%

-14.37%

AKEDO (AKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AKEDO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000003194-0.29%
30 Hari$ -0.0003911-26.29%
60 Hari$ +0.0001518+16.05%
90 Hari$ +0.0008971+448.55%
Perubahan Harga AKEDO Hari Ini

Hari ini, AKE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000003194 (-0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAKEDO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0003911 (-26.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AKEDO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AKE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001518 (+16.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AKEDO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0008971 (+448.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AKEDO (AKE)?

Semak AKEDOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk AKEDO

Cerapan dipacu AI yang menganalisis AKEDO pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga AKEDO?

AKEDO (AKE) price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap updates
4. Community adoption and user engagement
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting gaming/NFT tokens
9. Competition from similar blockchain gaming projects
10. General economic conditions and investor risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga AKEDO hari ini?

People want to know AKEDO (AKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, assessing market volatility, and staying updated on their investment value in real-time.

Ramalan Harga untuk AKEDO

AKEDO (AKE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AKE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AKEDO (AKE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AKEDO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga AKEDO yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AKE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik AKEDO Ramalan Harga.

Perihal AKEDO

AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.

Bagaimana untuk membeli & Melabur AKEDO dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan AKEDO? Membeli AKE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli AKEDO.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 22.80B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Panduan Cara Membeli AKEDO (AKE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan AKEDO

Memiliki AKEDO membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda.

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Apakah itu AKEDO (AKE)

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AKEDO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AKEDO

Berapakah nilai 1 AKEDO pada tahun 2030?
Jika AKEDO berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AKEDO berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:06:46 (UTC+8)

AKEDO (AKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.0010981
