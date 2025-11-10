AKEDO Harga Hari Ini

Harga langsung AKEDO (AKE) hari ini ialah $ 0.0010971, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AKE kepada USD penukaran adalah $ 0.0010971 setiap AKE.

AKEDO kini berada pada kedudukan #735 mengikut permodalan pasaran pada $ 25.01M, dengan bekalan edaran sebanyak 22.80B AKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AKE didagangkan antara $ 0.0010552 (rendah) dan $ 0.001113 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.003244164590350006, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000357263506855573.

Dalam prestasi jangka pendek, AKE dipindahkan -0.95% dalam sejam terakhir dan -14.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 83.66K.

AKEDO (AKE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.735 Modal Pasaran $ 25.01M Kelantangan (24J) $ 83.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.71M Bekalan Peredaran 22.80B Bekalan Maks 100,000,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000,000 Kadar Peredaran 22.79% Rantaian Blok Awam BSC

