Aki Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Aki Protocol (AKI) hari ini ialah $ 0.00125, dengan 2.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AKI kepada USD penukaran adalah $ 0.00125 setiap AKI.

Aki Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AKI didagangkan antara $ 0.001221 (rendah) dan $ 0.001281 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AKI dipindahkan -0.64% dalam sejam terakhir dan -9.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.91K.

Aki Protocol (AKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 94.91K$ 94.91K $ 94.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa Aki Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.91K. Bekalan edaran AKI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.50M.