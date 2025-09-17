Apakah itu Akita (AKITA)

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Akita Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Akita (AKITA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Akita (AKITA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Akita.

Tokenomik Akita (AKITA)

Memahami tokenomik Akita (AKITA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AKITA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Akita (AKITA)

AKITA kepada Mata Wang Tempatan

Akita Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Akita, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Akita Berapakah nilai Akita (AKITA) hari ini? Harga langsung AKITA dalam USD ialah 0.00000005889 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AKITA ke USD? $ 0.00000005889 . Lihat Harga semasa AKITA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Akita? Had pasaran untuk AKITA ialah $ 4.01M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AKITA? Bekalan edaran AKITA ialah 68.07T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AKITA? AKITA mencapai harga ATH sebanyak 0.00002886 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AKITA? AKITA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan AKITA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AKITAialah $ 54.18K USD . Adakah AKITA akan naik lebih tinggi tahun ini? AKITA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AKITAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

