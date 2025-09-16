Lagi Mengenai AL

Maklumat Harga AL

Kertas putih AL

Laman Web Rasmi AL

Tokenomik AL

Ramalan Harga AL

Sejarah AL

AL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AL-ke-Fiat

AL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ArchLoot Logo

ArchLootHargae(AL)

1 AL ke USD Harga Langsung:

$0.094
$0.094$0.094
+7.92%1D
USD
ArchLoot (AL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:58 (UTC+8)

ArchLoot (AL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0839
$ 0.0839$ 0.0839
24J Rendah
$ 0.094
$ 0.094$ 0.094
24J Tinggi

$ 0.0839
$ 0.0839$ 0.0839

$ 0.094
$ 0.094$ 0.094

$ 1.8481862276624228
$ 1.8481862276624228$ 1.8481862276624228

$ 0.0737710349708615
$ 0.0737710349708615$ 0.0737710349708615

+8.79%

+7.92%

+18.68%

+18.68%

ArchLoot (AL) harga masa nyata ialah $ 0.094. Sepanjang 24 jam yang lalu, AL didagangkan antara $ 0.0839 rendah dan $ 0.094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AL sepanjang masa ialah $ 1.8481862276624228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0737710349708615.

Dari segi prestasi jangka pendek, AL telah berubah sebanyak +8.79% sejak sejam yang lalu, +7.92% dalam 24 jam dan +18.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ArchLoot (AL) Maklumat Pasaran

No.495

$ 73.66M
$ 73.66M$ 73.66M

$ 120.02K
$ 120.02K$ 120.02K

$ 93.29M
$ 93.29M$ 93.29M

783.58M
783.58M 783.58M

992,464,664.4500962
992,464,664.4500962 992,464,664.4500962

ETH

Had Pasaran semasa ArchLoot ialah $ 73.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 120.02K. Bekalan edaran AL ialah 783.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992464664.4500962. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.29M.

ArchLoot (AL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ArchLoot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006898+7.92%
30 Hari$ +0.0163+20.97%
60 Hari$ +0.0085+9.94%
90 Hari$ +0.0065+7.42%
Perubahan Harga ArchLoot Hari Ini

Hari ini, AL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.006898 (+7.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArchLoot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0163 (+20.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ArchLoot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AL mengalami perubahan sebanyak $ +0.0085 (+9.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ArchLoot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0065 (+7.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ArchLoot (AL)?

Semak ArchLoothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ArchLoot (AL)

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

ArchLoot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ArchLoot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ArchLoot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ArchLoot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ArchLoot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ArchLoot (AL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ArchLoot (AL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ArchLoot.

Semak ArchLoot ramalan harga sekarang!

Tokenomik ArchLoot (AL)

Memahami tokenomik ArchLoot (AL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ArchLoot (AL)

Mencari cara membeli ArchLoot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ArchLoot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AL kepada Mata Wang Tempatan

1 ArchLoot(AL) ke VND
2,473.61
1 ArchLoot(AL) ke AUD
A$0.141
1 ArchLoot(AL) ke GBP
0.06862
1 ArchLoot(AL) ke EUR
0.07896
1 ArchLoot(AL) ke USD
$0.094
1 ArchLoot(AL) ke MYR
RM0.3948
1 ArchLoot(AL) ke TRY
3.88032
1 ArchLoot(AL) ke JPY
¥13.724
1 ArchLoot(AL) ke ARS
ARS$137.42612
1 ArchLoot(AL) ke RUB
7.8208
1 ArchLoot(AL) ke INR
8.27388
1 ArchLoot(AL) ke IDR
Rp1,540.98336
1 ArchLoot(AL) ke KRW
130.01328
1 ArchLoot(AL) ke PHP
5.3392
1 ArchLoot(AL) ke EGP
￡E.4.51952
1 ArchLoot(AL) ke BRL
R$0.4982
1 ArchLoot(AL) ke CAD
C$0.12878
1 ArchLoot(AL) ke BDT
11.4492
1 ArchLoot(AL) ke NGN
140.50744
1 ArchLoot(AL) ke COP
$365.7587
1 ArchLoot(AL) ke ZAR
R.1.63184
1 ArchLoot(AL) ke UAH
3.86998
1 ArchLoot(AL) ke VES
Bs15.04
1 ArchLoot(AL) ke CLP
$89.3
1 ArchLoot(AL) ke PKR
Rs26.68096
1 ArchLoot(AL) ke KZT
50.86528
1 ArchLoot(AL) ke THB
฿2.98168
1 ArchLoot(AL) ke TWD
NT$2.82846
1 ArchLoot(AL) ke AED
د.إ0.34498
1 ArchLoot(AL) ke CHF
Fr0.07332
1 ArchLoot(AL) ke HKD
HK$0.73132
1 ArchLoot(AL) ke AMD
֏35.9456
1 ArchLoot(AL) ke MAD
.د.م0.84318
1 ArchLoot(AL) ke MXN
$1.72208
1 ArchLoot(AL) ke SAR
ريال0.3525
1 ArchLoot(AL) ke PLN
0.33746
1 ArchLoot(AL) ke RON
лв0.40138
1 ArchLoot(AL) ke SEK
kr0.86856
1 ArchLoot(AL) ke BGN
лв0.1551
1 ArchLoot(AL) ke HUF
Ft30.96172
1 ArchLoot(AL) ke CZK
1.93076
1 ArchLoot(AL) ke KWD
د.ك0.028576
1 ArchLoot(AL) ke ILS
0.31302
1 ArchLoot(AL) ke AOA
Kz85.68758
1 ArchLoot(AL) ke BHD
.د.ب0.035438
1 ArchLoot(AL) ke BMD
$0.094
1 ArchLoot(AL) ke DKK
kr0.5922
1 ArchLoot(AL) ke HNL
L2.46562
1 ArchLoot(AL) ke MUR
4.2535
1 ArchLoot(AL) ke NAD
$1.63278
1 ArchLoot(AL) ke NOK
kr0.91932
1 ArchLoot(AL) ke NZD
$0.15698
1 ArchLoot(AL) ke PAB
B/.0.094
1 ArchLoot(AL) ke PGK
K0.39292
1 ArchLoot(AL) ke QAR
ر.ق0.34216
1 ArchLoot(AL) ke RSD
дин.9.306

ArchLoot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ArchLoot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ArchLoot Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ArchLoot

Berapakah nilai ArchLoot (AL) hari ini?
Harga langsung AL dalam USD ialah 0.094 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AL ke USD?
Harga semasa AL ke USD ialah $ 0.094. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ArchLoot?
Had pasaran untuk AL ialah $ 73.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AL?
Bekalan edaran AL ialah 783.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AL?
AL mencapai harga ATH sebanyak 1.8481862276624228 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AL?
AL melihat harga ATL sebanyak 0.0737710349708615 USD.
Berapakah jumlah dagangan AL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALialah $ 120.02K USD.
Adakah AL akan naik lebih tinggi tahun ini?
AL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:28:58 (UTC+8)

ArchLoot (AL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AL-ke-USD

Jumlah

AL
AL
USD
USD

1 AL = 0.094 USD

Berdagang AL

ALUSDT
$0.094
$0.094$0.094
+7.92%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan