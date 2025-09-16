Lagi Mengenai ALCH

Alchemist AI Logo

Alchemist AIHargae(ALCH)

1 ALCH ke USD Harga Langsung:

Alchemist AI (ALCH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:41 (UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
Alchemist AI (ALCH) harga masa nyata ialah $ 0.08785. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALCH didagangkan antara $ 0.08625 rendah dan $ 0.09231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALCH sepanjang masa ialah $ 0.23717574498348756, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00032770722617208.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALCH telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -3.25% dalam 24 jam dan -1.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alchemist AI (ALCH) Maklumat Pasaran

No.460

Had Pasaran semasa Alchemist AI ialah $ 74.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.80K. Bekalan edaran ALCH ialah 850.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.85M.

Alchemist AI (ALCH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alchemist AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002951-3.25%
30 Hari$ -0.05491-38.47%
60 Hari$ -0.05145-36.94%
90 Hari$ -0.03617-29.17%
Perubahan Harga Alchemist AI Hari Ini

Hari ini, ALCH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002951 (-3.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlchemist AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.05491 (-38.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alchemist AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALCH mengalami perubahan sebanyak $ -0.05145 (-36.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alchemist AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.03617 (-29.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alchemist AI (ALCH)?

Semak Alchemist AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Alchemist AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALCH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Alchemist AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Alchemist AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Alchemist AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alchemist AI (ALCH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alchemist AI (ALCH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alchemist AI.

Semak Alchemist AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Alchemist AI (ALCH)

Memahami tokenomik Alchemist AI (ALCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Alchemist AI (ALCH)

Mencari cara membeli Alchemist AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Alchemist AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALCH kepada Mata Wang Tempatan

Alchemist AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alchemist AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Alchemist AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alchemist AI

Berapakah nilai Alchemist AI (ALCH) hari ini?
Harga langsung ALCH dalam USD ialah 0.08785 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALCH ke USD?
Harga semasa ALCH ke USD ialah $ 0.08785. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alchemist AI?
Had pasaran untuk ALCH ialah $ 74.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALCH?
Bekalan edaran ALCH ialah 850.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALCH?
ALCH mencapai harga ATH sebanyak 0.23717574498348756 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALCH?
ALCH melihat harga ATL sebanyak 0.00032770722617208 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALCH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALCHialah $ 68.80K USD.
Adakah ALCH akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:41 (UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

