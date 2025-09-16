Apakah itu Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Tokenomik Project Ailey (ALE)

Memahami tokenomik Project Ailey (ALE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Project Ailey (ALE)

Mencari cara membeli Project Ailey? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Project Ailey di MEXC

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Project Ailey Berapakah nilai Project Ailey (ALE) hari ini? Harga langsung ALE dalam USD ialah 0.5209 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ALE ke USD? $ 0.5209 . Lihat Harga semasa ALE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Project Ailey? Had pasaran untuk ALE ialah $ 204.67M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ALE? Bekalan edaran ALE ialah 392.92M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALE? ALE mencapai harga ATH sebanyak 0.5871473345118612 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALE? ALE melihat harga ATL sebanyak 0.10889296506695555 USD . Berapakah jumlah dagangan ALE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALEialah $ 274.58K USD . Adakah ALE akan naik lebih tinggi tahun ini? ALE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Project Ailey (ALE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

