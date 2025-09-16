Lagi Mengenai ALE

$0.5209
$0.5209$0.5209
-0.07%1D
$ 0.5204
$ 0.5204$ 0.5204
$ 0.523
$ 0.523$ 0.523
$ 0.5204
$ 0.5204$ 0.5204

$ 0.523
$ 0.523$ 0.523

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555$ 0.10889296506695555

+0.03%

-0.06%

+1.06%

+1.06%

Project Ailey (ALE) harga masa nyata ialah $ 0.5209. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALE didagangkan antara $ 0.5204 rendah dan $ 0.523 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALE sepanjang masa ialah $ 0.5871473345118612, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10889296506695555.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALE telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +1.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

$ 204.67M
$ 204.67M$ 204.67M

$ 274.58K
$ 274.58K$ 274.58K

$ 520.90M
$ 520.90M$ 520.90M

392.92M
392.92M 392.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.29%

Had Pasaran semasa Project Ailey ialah $ 204.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 274.58K. Bekalan edaran ALE ialah 392.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 520.90M.

Hari ini$ -0.000365-0.06%
30 Hari$ +0.0029+0.55%
60 Hari$ -0.0203-3.76%
90 Hari$ -0.0349-6.28%
Hari ini, ALE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000365 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0029 (+0.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0203 (-3.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0349 (-6.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey's appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

- Semak ALE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Project Ailey di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Project Ailey anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

1 Project Ailey(ALE) ke VND
13,707.4835
1 Project Ailey(ALE) ke AUD
A$0.78135
1 Project Ailey(ALE) ke GBP
0.380257
1 Project Ailey(ALE) ke EUR
0.437556
1 Project Ailey(ALE) ke USD
$0.5209
1 Project Ailey(ALE) ke MYR
RM2.18778
1 Project Ailey(ALE) ke TRY
21.502752
1 Project Ailey(ALE) ke JPY
¥76.0514
1 Project Ailey(ALE) ke ARS
ARS$761.545382
1 Project Ailey(ALE) ke RUB
43.33888
1 Project Ailey(ALE) ke INR
45.849618
1 Project Ailey(ALE) ke IDR
Rp8,539.342896
1 Project Ailey(ALE) ke KRW
720.467208
1 Project Ailey(ALE) ke PHP
29.58712
1 Project Ailey(ALE) ke EGP
￡E.25.044872
1 Project Ailey(ALE) ke BRL
R$2.76077
1 Project Ailey(ALE) ke CAD
C$0.713633
1 Project Ailey(ALE) ke BDT
63.44562
1 Project Ailey(ALE) ke NGN
778.620484
1 Project Ailey(ALE) ke COP
$2,026.847945
1 Project Ailey(ALE) ke ZAR
R.9.042824
1 Project Ailey(ALE) ke UAH
21.445453
1 Project Ailey(ALE) ke VES
Bs83.344
1 Project Ailey(ALE) ke CLP
$494.855
1 Project Ailey(ALE) ke PKR
Rs147.852256
1 Project Ailey(ALE) ke KZT
281.869408
1 Project Ailey(ALE) ke THB
฿16.522948
1 Project Ailey(ALE) ke TWD
NT$15.673881
1 Project Ailey(ALE) ke AED
د.إ1.911703
1 Project Ailey(ALE) ke CHF
Fr0.406302
1 Project Ailey(ALE) ke HKD
HK$4.052602
1 Project Ailey(ALE) ke AMD
֏199.19216
1 Project Ailey(ALE) ke MAD
.د.م4.672473
1 Project Ailey(ALE) ke MXN
$9.542888
1 Project Ailey(ALE) ke SAR
ريال1.953375
1 Project Ailey(ALE) ke PLN
1.870031
1 Project Ailey(ALE) ke RON
лв2.224243
1 Project Ailey(ALE) ke SEK
kr4.813116
1 Project Ailey(ALE) ke BGN
лв0.859485
1 Project Ailey(ALE) ke HUF
Ft171.574042
1 Project Ailey(ALE) ke CZK
10.699286
1 Project Ailey(ALE) ke KWD
د.ك0.1583536
1 Project Ailey(ALE) ke ILS
1.734597
1 Project Ailey(ALE) ke AOA
Kz474.836813
1 Project Ailey(ALE) ke BHD
.د.ب0.1963793
1 Project Ailey(ALE) ke BMD
$0.5209
1 Project Ailey(ALE) ke DKK
kr3.28167
1 Project Ailey(ALE) ke HNL
L13.663207
1 Project Ailey(ALE) ke MUR
23.570725
1 Project Ailey(ALE) ke NAD
$9.048033
1 Project Ailey(ALE) ke NOK
kr5.094402
1 Project Ailey(ALE) ke NZD
$0.869903
1 Project Ailey(ALE) ke PAB
B/.0.5209
1 Project Ailey(ALE) ke PGK
K2.177362
1 Project Ailey(ALE) ke QAR
ر.ق1.896076
1 Project Ailey(ALE) ke RSD
дин.51.5691

Berapakah nilai Project Ailey (ALE) hari ini?
Harga langsung ALE dalam USD ialah 0.5209 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALE ke USD?
Harga semasa ALE ke USD ialah $ 0.5209. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Project Ailey?
Had pasaran untuk ALE ialah $ 204.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALE?
Bekalan edaran ALE ialah 392.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALE?
ALE mencapai harga ATH sebanyak 0.5871473345118612 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALE?
ALE melihat harga ATL sebanyak 0.10889296506695555 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALEialah $ 274.58K USD.
Adakah ALE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

