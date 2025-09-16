Lagi Mengenai ALEO

$0.2372
-1.49%1D
Aleo (ALEO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:17:34 (UTC+8)

Aleo (ALEO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2356
24J Rendah
$ 0.2484
24J Tinggi

$ 0.2356
$ 0.2484
$ 6.785851993275159
$ 0.1134396400169198
-0.34%

-1.49%

-0.34%

-0.34%

Aleo (ALEO) harga masa nyata ialah $ 0.2371. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALEO didagangkan antara $ 0.2356 rendah dan $ 0.2484 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALEO sepanjang masa ialah $ 6.785851993275159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1134396400169198.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALEO telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -1.49% dalam 24 jam dan -0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aleo (ALEO) Maklumat Pasaran

No.349

$ 111.97M
$ 1.19M
$ 430.17M
472.23M
--
1,814,300,406.8894
ALEO

Had Pasaran semasa Aleo ialah $ 111.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.19M. Bekalan edaran ALEO ialah 472.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1814300406.8894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 430.17M.

Aleo (ALEO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aleo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003588-1.49%
30 Hari$ -0.0173-6.81%
60 Hari$ +0.0051+2.19%
90 Hari$ +0.0213+9.87%
Perubahan Harga Aleo Hari Ini

Hari ini, ALEO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.003588 (-1.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAleo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0173 (-6.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aleo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALEO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0051 (+2.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aleo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0213 (+9.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aleo (ALEO)?

Semak Aleohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Aleo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aleo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALEO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aleo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aleo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aleo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aleo (ALEO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aleo (ALEO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aleo.

Semak Aleo ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aleo (ALEO)

Memahami tokenomik Aleo (ALEO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALEO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aleo (ALEO)

Mencari cara membeli Aleo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aleo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALEO kepada Mata Wang Tempatan

1 Aleo(ALEO) ke VND
6,239.2865
1 Aleo(ALEO) ke AUD
A$0.353279
1 Aleo(ALEO) ke GBP
0.173083
1 Aleo(ALEO) ke EUR
0.199164
1 Aleo(ALEO) ke USD
$0.2371
1 Aleo(ALEO) ke MYR
RM0.99582
1 Aleo(ALEO) ke TRY
9.789859
1 Aleo(ALEO) ke JPY
¥34.6166
1 Aleo(ALEO) ke ARS
ARS$347.652617
1 Aleo(ALEO) ke RUB
19.63188
1 Aleo(ALEO) ke INR
20.876655
1 Aleo(ALEO) ke IDR
Rp3,886.884624
1 Aleo(ALEO) ke KRW
327.484891
1 Aleo(ALEO) ke PHP
13.495732
1 Aleo(ALEO) ke EGP
￡E.11.40451
1 Aleo(ALEO) ke BRL
R$1.25663
1 Aleo(ALEO) ke CAD
C$0.324827
1 Aleo(ALEO) ke BDT
28.87878
1 Aleo(ALEO) ke NGN
354.407596
1 Aleo(ALEO) ke COP
$926.171875
1 Aleo(ALEO) ke ZAR
R.4.113685
1 Aleo(ALEO) ke UAH
9.761407
1 Aleo(ALEO) ke VES
Bs37.936
1 Aleo(ALEO) ke CLP
$225.0079
1 Aleo(ALEO) ke PKR
Rs67.298464
1 Aleo(ALEO) ke KZT
128.299552
1 Aleo(ALEO) ke THB
฿7.51607
1 Aleo(ALEO) ke TWD
NT$7.141452
1 Aleo(ALEO) ke AED
د.إ0.870157
1 Aleo(ALEO) ke CHF
Fr0.187309
1 Aleo(ALEO) ke HKD
HK$1.844638
1 Aleo(ALEO) ke AMD
֏90.66704
1 Aleo(ALEO) ke MAD
.د.م2.126787
1 Aleo(ALEO) ke MXN
$4.348414
1 Aleo(ALEO) ke SAR
ريال0.889125
1 Aleo(ALEO) ke PLN
0.85356
1 Aleo(ALEO) ke RON
лв1.014788
1 Aleo(ALEO) ke SEK
kr2.193175
1 Aleo(ALEO) ke BGN
лв0.391215
1 Aleo(ALEO) ke HUF
Ft78.276194
1 Aleo(ALEO) ke CZK
4.88426
1 Aleo(ALEO) ke KWD
د.ك0.0723155
1 Aleo(ALEO) ke ILS
0.791914
1 Aleo(ALEO) ke AOA
Kz216.133247
1 Aleo(ALEO) ke BHD
.د.ب0.0891496
1 Aleo(ALEO) ke BMD
$0.2371
1 Aleo(ALEO) ke DKK
kr1.498472
1 Aleo(ALEO) ke HNL
L6.219133
1 Aleo(ALEO) ke MUR
10.728775
1 Aleo(ALEO) ke NAD
$4.118427
1 Aleo(ALEO) ke NOK
kr2.325951
1 Aleo(ALEO) ke NZD
$0.395957
1 Aleo(ALEO) ke PAB
B/.0.2371
1 Aleo(ALEO) ke PGK
K0.991078
1 Aleo(ALEO) ke QAR
ر.ق0.863044
1 Aleo(ALEO) ke RSD
дин.23.532175

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aleo

Berapakah nilai Aleo (ALEO) hari ini?
Harga langsung ALEO dalam USD ialah 0.2371 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALEO ke USD?
Harga semasa ALEO ke USD ialah $ 0.2371. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aleo?
Had pasaran untuk ALEO ialah $ 111.97M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALEO?
Bekalan edaran ALEO ialah 472.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALEO?
ALEO mencapai harga ATH sebanyak 6.785851993275159 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALEO?
ALEO melihat harga ATL sebanyak 0.1134396400169198 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALEO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALEOialah $ 1.19M USD.
Adakah ALEO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALEO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALEOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Aleo (ALEO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

