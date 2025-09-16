Apakah itu Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aleo Berapakah nilai Aleo (ALEO) hari ini? Harga langsung ALEO dalam USD ialah 0.2371 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ALEO ke USD? $ 0.2371 . Lihat Harga semasa ALEO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Aleo? Had pasaran untuk ALEO ialah $ 111.97M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ALEO? Bekalan edaran ALEO ialah 472.23M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALEO? ALEO mencapai harga ATH sebanyak 6.785851993275159 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALEO? ALEO melihat harga ATL sebanyak 0.1134396400169198 USD . Berapakah jumlah dagangan ALEO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALEOialah $ 1.19M USD . Adakah ALEO akan naik lebih tinggi tahun ini? ALEO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALEOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

